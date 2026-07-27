La Chine installe pour la première fois au monde un supercâble sous-marin d'une puissance de 2000 MW

Réalisant une percée sans précédent dans le secteur énergétique, la Chine a achevé avec succès la construction de la première ligne de transmission d'électricité sous-marine à courant continu d'une tension de ±500 kV au monde. Selon ixbt.com, ce projet gigantesque a été réalisé sur la côte de la ville de Yangjiang, dans la province du Guangdong, et est destiné à acheminer l'énergie propre produite par de grands parcs éoliens en mer vers le réseau électrique terrestre. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

La longueur totale de la nouvelle ligne sous-marine est de 88,8 kilomètres. Le système est conçu pour fonctionner selon un schéma bipolaire, où deux câbles fonctionnent simultanément : l'un transmet le courant par le pôle positif et l'autre par le pôle négatif. Cette architecture complexe permet de livrer une quantité gigantesque d'électricité allant jusqu'à 2000 MW des parcs éoliens maritimes vers la côte en une seule fois et sans pertes.

Technologie innovante et infrastructure unique

La principale particularité technologique du projet réside dans l'utilisation de la technologie de transmission d'énergie flexible appelée VSC-HVDC. Les lignes à courant alternatif conventionnelles commencent à perdre considérablement de leur efficacité sur des distances dépassant 70 kilomètres en raison des pertes capacitives. Les lignes à courant continu sont exemptes de cet inconvénient et, selon les experts, cette nouvelle solution permet de réduire les pertes d'électricité d'environ 60 pour cent.

La sous-station sous-marine, baptisée « Cœur du vent marin », qui fait partie intégrante de ce système, est également remarquable par son envergure. Installée cet été, cette installation est la première plateforme de conversion offshore au monde de la classe ±500 kV d'une puissance de 2000 MW. Elle a été spécialement conçue précisément pour connecter de grands parcs éoliens en mer au réseau général.

Efficacité écologique et perspectives

Une fois le projet mis en exploitation industrielle à pleine capacité, l'énergie produite par 163 générateurs éoliens des parcs éoliens en mer Qingzhou Phase V et Phase VII sera acheminée vers la région de la Grande Baie Guangdong - Hong Kong - Macao. Selon les estimations, cette ligne est capable de transmettre environ 6 milliards de kW·h d'électricité « verte » par année.

Cet indicateur est considéré comme suffisant pour alimenter des millions de foyers en électricité ininterrompue. Parallèlement, selon l'évaluation des experts, la mise en service de cette infrastructure permettra de réduire la quantité d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 5 millions de tonnes chaque année.