Tournant historique dans l'énergie en Chine : la part du charbon tombe sous les 50 pour cent

Une étape historique importante a été franchie dans le secteur énergétique chinois. Selon l'Administration nationale de l'énergie du pays, au cours du premier semestre de cette année, la part de la production d'électricité à base de charbon est tombée en dessous de 50 pour cent pour la première fois, s'établissant à 49,7 pour cent. Ce changement est considéré comme un tournant décisif dans la transition de la Chine, l'une des plus grandes économies du monde, vers un modèle énergétique propre et durable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours de la période de référence, les centrales électriques au charbon de la Chine ont produit environ 2,5 trillions de kW•h d'électricité. À titre de comparaison, il y a quelques années à peine, le charbon était la base absolue du système énergétique chinois. La baisse de cet indicateur montre que la politique du pays visant à réduire les émissions de carbone et à diminuer progressivement sa dépendance aux combustibles fossiles donne des résultats.

Croissance rapide des sources d'énergie renouvelables

Sur fond de réduction de la part du charbon, les indicateurs de l'énergie verte croissent à un rythme rapide. Selon les rapports, au premier semestre, le volume d'électricité provenant de sources renouvelables s'est approché de 2 trillions de kW•h et sa part globale a atteint un niveau record de 41,2 pour cent. Cela confirme que la transition vers une énergie propre grâce aux technologies modernes n'est pas seulement un plan, mais un résultat concret.

En particulier, les centrales solaires et éoliennes à elles seules ont produit plus de 1,25 trillion de kW•h d'électricité. Cet indicateur a couvert près d'un quart de la consommation totale du pays. Les experts soulignent que plus de 60 pour cent de la croissance de la nouvelle demande d'électricité ont été satisfaits précisément par ces sources propres.

Leadership mondial et évolution de l'équilibre des capacités

La Chine maintient son leadership incontesté dans le monde, non seulement en termes de volume de production, mais aussi en termes de capacités installées. En date de mai de cette année, la capacité totale installée des centrales électriques du pays a dépassé 4,01 milliards de kW•h. Il est à noter que cet énorme chiffre est supérieur à la capacité combinée des États-Unis, des pays de l'Union européenne, de l'Inde, du Japon et de la Russie.

Les tendances à long terme sur le marché de l'énergie témoignent également de changements structurels profonds. Si en 2010 les centrales au charbon représentaient 61 pour cent de la capacité installée du pays, aujourd'hui ce chiffre est tombé à 32 pour cent. Parallèlement, la part des sources d'énergie n'utilisant pas de combustibles fossiles a considérablement augmenté pour atteindre 62 pour cent.