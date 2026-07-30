Tournant historique dans l'énergie en Chine : la part du charbon tombe sous les 50 pour cent

·27·Technologie
Tournant historique dans l'énergie en Chine : la part du charbon tombe sous les 50 pour cent

Une étape historique importante a été franchie dans le secteur énergétique chinois. Selon l'Administration nationale de l'énergie du pays, au cours du premier semestre de cette année, la part de la production d'électricité à base de charbon est tombée en dessous de 50 pour cent pour la première fois, s'établissant à 49,7 pour cent. Ce changement est considéré comme un tournant décisif dans la transition de la Chine, l'une des plus grandes économies du monde, vers un modèle énergétique propre et durable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours de la période de référence, les centrales électriques au charbon de la Chine ont produit environ 2,5 trillions de kW•h d'électricité. À titre de comparaison, il y a quelques années à peine, le charbon était la base absolue du système énergétique chinois. La baisse de cet indicateur montre que la politique du pays visant à réduire les émissions de carbone et à diminuer progressivement sa dépendance aux combustibles fossiles donne des résultats.

Croissance rapide des sources d'énergie renouvelables

Sur fond de réduction de la part du charbon, les indicateurs de l'énergie verte croissent à un rythme rapide. Selon les rapports, au premier semestre, le volume d'électricité provenant de sources renouvelables s'est approché de 2 trillions de kW•h et sa part globale a atteint un niveau record de 41,2 pour cent. Cela confirme que la transition vers une énergie propre grâce aux technologies modernes n'est pas seulement un plan, mais un résultat concret.

En particulier, les centrales solaires et éoliennes à elles seules ont produit plus de 1,25 trillion de kW•h d'électricité. Cet indicateur a couvert près d'un quart de la consommation totale du pays. Les experts soulignent que plus de 60 pour cent de la croissance de la nouvelle demande d'électricité ont été satisfaits précisément par ces sources propres.

Leadership mondial et évolution de l'équilibre des capacités

La Chine maintient son leadership incontesté dans le monde, non seulement en termes de volume de production, mais aussi en termes de capacités installées. En date de mai de cette année, la capacité totale installée des centrales électriques du pays a dépassé 4,01 milliards de kW•h. Il est à noter que cet énorme chiffre est supérieur à la capacité combinée des États-Unis, des pays de l'Union européenne, de l'Inde, du Japon et de la Russie.

Les tendances à long terme sur le marché de l'énergie témoignent également de changements structurels profonds. Si en 2010 les centrales au charbon représentaient 61 pour cent de la capacité installée du pays, aujourd'hui ce chiffre est tombé à 32 pour cent. Parallèlement, la part des sources d'énergie n'utilisant pas de combustibles fossiles a considérablement augmenté pour atteindre 62 pour cent.

ChineÉnergieCharbonÉnergie renouvelableÉcologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Volvo abandonne les systèmes lidar, Elon Musk affirme avoir prévenuVolvo abandonne les systèmes lidar, Elon Musk affirme avoir prévenuAujourd'hui, 14:29OpenAI développe une nouvelle famille d'appareils conçus pour l'intelligence artificielleOpenAI développe une nouvelle famille d'appareils conçus pour l'intelligence artificielleAujourd'hui, 13:28Les hôpitaux de Sierra Leone se connectent à Internet StarlinkLes hôpitaux de Sierra Leone se connectent à Internet StarlinkAujourd'hui, 12:58SpaceX signe un nouveau contrat spatial de 1,6 milliard de dollars avec le PentagoneSpaceX signe un nouveau contrat spatial de 1,6 milliard de dollars avec le PentagoneAujourd'hui, 12:24La NASA découvre un champ de gigantesques polygones sur MarsLa NASA découvre un champ de gigantesques polygones sur MarsAujourd'hui, 11:56Installation du module principal pour le réacteur thermonucléaire ITERInstallation du module principal pour le réacteur thermonucléaire ITERAujourd'hui, 11:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design