La Chine teste avec succès la première turbine mégawatt au monde fonctionnant à l'hélium pur

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La Chine teste avec succès la première turbine mégawatt au monde fonctionnant à l'hélium pur

Des ingénieurs chinois ont réussi pour la première fois de l'histoire à produire de l'électricité à l'aide d'une turbine mégawatt fonctionnant exclusivement à l'hélium pur. Selon Ixbt.com, cet équipement d'essai a été développé par CNNC Huaxing, une filiale de la China National Nuclear Corporation (CNNC), ce qui constitue une étape majeure dans l'énergie nucléaire. C'est ce qu'annonce Ixbt.com rapporte .

Cette avancée est considérée comme un grand pas vers la création de réacteurs nucléaires refroidis par gaz à haute température de nouvelle génération. Les experts soulignent qu'il s'agit du premier lancement réussi d'une turbine de classe mégawatt en Chine où l'hélium est utilisé comme fluide de travail principal.

Principales caractéristiques de la technologie

Contrairement aux centrales électriques traditionnelles, les turbines ici ne sont pas entraînées par la vapeur d'eau et ne fonctionnent pas en cycle de gaz ouvert. Le nouveau dispositif utilise un cycle fermé : l'hélium circule en continu à l'intérieur d'un circuit totalement étanche et ne quitte pas le système.

Cette approche permet de réduire considérablement les pertes de chaleur, de maintenir une pression stable et d'augmenter l'efficacité globale de l'appareil. Le choix de l'hélium n'est pas un hasard, car ce gaz est inerte et ne réagit pas avec les matériaux de construction, même à des températures élevées.

Solutions d'ingénierie complexes

L'un des défis les plus complexes pour les ingénieurs a été d'assurer l'étanchéité absolue du système. En raison de la taille extrêmement minuscule des atomes d'hélium, ils peuvent s'échapper par les plus petits défauts et micro-fissures, c'est pourquoi toutes les conduites et connexions doivent résister à la pression la plus élevée.

De plus, les développeurs ont dû atteindre une précision au micron lors de l'installation de la turbine à haute vitesse. En effet, même des écarts minimes auraient pu provoquer des vibrations et compromettre l'étanchéité du circuit.

Selon les déclarations des représentants de CNNC, les tests réussis ont fourni des données précieuses pour la conception de réacteurs à gaz à haute température, l'un des domaines les plus prometteurs de la petite énergie atomique.

ChineÉnergieHéliumCNNCTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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