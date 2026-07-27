Les centres de données deviennent un nouveau défi pour le réseau électrique

·39·Technologie
Les centres de données deviennent un nouveau défi pour le réseau électrique

Une simple panne de ligne de transport d'électricité près de Washington a révélé un problème nouveau et grave auquel le système énergétique américain est confronté. Selon TechCrunch et Ting Labs, une entreprise de gestion de réseau de capteurs IoT, la défaillance d'une seule ligne a provoqué de fortes fluctuations dans les réseaux électriques de toute la région, démontrant clairement l'impact des grands centres de données (data centers) sur la sécurité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nord de la Virginie, où l'incident s'est produit, possède la plus forte concentration de centres de données au monde. Suite à la coupure du réseau, ces grands sites ont basculé d'urgence sur des alimentations de secours. En conséquence, plus de 3 gigawatts de puissance ont été retirés de la consommation du réseau PJM presque simultanément en seulement trente secondes.

Fluctuations inattendues du réseau

Habituellement, quelques secondes suffisent pour rétablir le réseau électrique après de telles pannes locales. Cependant, il a fallu cette fois plus de dix minutes pour stabiliser le système. Selon PJM, les centres de données déconnectés représentaient environ 3 % de la charge totale à ce moment-là. Le changement brusque a fait clignoter les lumières de la Virginie du Nord jusqu'à Chicago, bien qu'aucune panne de courant massive n'ait été observée.

Les experts considèrent cette situation comme un avertissement face aux futurs problèmes énergétiques mondiaux. Comme l'a souligné Ricardo de Azevedo, directeur technique d'ON.Energy, dans une interview accordée à TechCrunch, cet événement sert de signal d'alarme, semblable à un canari dans une mine de charbon. Dans le contexte du développement rapide des technologies d'IA et des services numériques, la demande en électricité des serveurs d'IA et des grands centres de données augmente de façon spectaculaire.

Risques futurs et perspectives

Selon Reuters, la perte soudaine et le rétablissement de la charge du réseau posent de nouveaux défis complexes aux ingénieurs électriciens. Il a été prouvé dans la pratique que la puissance des centres technologiques modernes dépasse même celle des entreprises industrielles traditionnelles et qu'ils peuvent provoquer des fluctuations inattendues du réseau.

Selon les experts, de telles situations se produiront plus fréquemment à l'avenir et les entreprises énergétiques doivent sérieusement réfléchir à l'adaptation de l'infrastructure aux immenses besoins de l'économie numérique. Assurer le fonctionnement ininterrompu des centres de données tout en protégeant les réseaux électriques généraux contre de telles fluctuations brutales devient l'une des tâches les plus urgentes de l'énergie moderne.

Centres De DonnéesÉnergieTechnologieRéseaux ÉlectriquesUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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