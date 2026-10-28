«Je mettrai un point final à son héritage» : Carlos Prates lance un défi ouvert à Islam Makhachev

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«Je mettrai un point final à son héritage» : Carlos Prates lance un défi ouvert à Islam Makhachev

Une nouvelle rivalité captivante et sans merci a vu le jour dans la division de l'UFC. Le champion invaincu russe Islam Makhachev, son célèbre manager Ali Abdel-Aziz , et le dangereux puncheur brésilien en pleine ascension Carlos Prates , ont échangé des mots virulents sur les réseaux sociaux.

Alors que le manager a souligné que l'héritage du champion russe est intouchable, invitant le prétendant à la retenue, Prates a répondu qu'il était prêt à mettre fin à l'ère Makhachev.

« Parle moins, il va te détruire » : L'avertissement d'Abdel-Aziz

Ali Abdel-Aziz, l'un des managers les plus influents du monde de l'UFC, n'a pas pris au sérieux les revendications du combattant brésilien, rappelant le statut d'Islam Makhachev :

  • « Tu n'es pour l'instant qu'un prétendant » : Abdel-Aziz a rappelé à Prates qu'il n'a pas encore atteint le niveau de champion et qu'il devrait éviter de faire trop de bruit ;

  • Le plus grand de son époque : « Islam est le champion et probablement le plus grand combattant de son époque. Parle moins, car il va te détruire dans l'octogone. Aucun d'entre vous ne peut ajouter quoi que ce soit à son héritage », a souligné le manager ;

  • Philosophie de combat : Ali a noté que Makhachev ne se contente pas de défendre sa ceinture, mais qu'il monte dans l'octogone par amour du sport, par passion et pour ses millions de fans.

« Je mettrai un point final à son héritage » : La réponse audacieuse de Prates

Le prétendant brésilien a réagi vivement à ces propos, accusant Islam Makhachev d'éviter les vrais défis :

  • L'appel au combat de janvier : « Si Islam se bat vraiment par passion, il affronterait le prétendant numéro un en janvier », a déclaré Prates, sceptique quant aux plans du champion russe ;

  • Promesse ferme : Le combattant brésilien a demandé aux fans de se souvenir de ses paroles et a rendu son verdict final : « Je n'ajouterai rien à son héritage — je mettrai un point final à son héritage, mon frère. Souvenez-vous de mes mots ! » ;

  • Un avenir sous pression : Ces déclarations ont considérablement accru l'intérêt pour un affrontement potentiel entre les deux combattants.

Cette vive altercation entre l'équipe d'Islam Makhachev et Carlos Prates pose les bases d'un choc pour le titre intense et crucial dans les mois à venir.

Islam MakhachevCarlos PratesAli Abdel-AzizUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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