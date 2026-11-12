Une femme qui voulait monter dans l'avion avec plusieurs couches de vêtements devient une star d'Internet (vidéo)

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Une femme qui voulait monter dans l'avion avec plusieurs couches de vêtements devient une star d'Internet (vidéo)

À l'aéroport, une femme dont le poids des bagages dépassait la norme établie a trouvé une méthode inhabituelle pour échapper aux frais supplémentaires. Au lieu de ranger les vêtements de sa valise, elle a essayé de monter dans l'avion en enfilant plusieurs couches les uns sur les autres.

La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre la femme marchant avec plusieurs couches de vêtements. Afin de ne pas payer pour les bagages excédentaires, elle a préféré porter les articles de la valise sur elle.

Cette action de la passagère a suscité des discussions amusées parmi les internautes. Si certains ont admiré son sens de l'économie, d'autres écrivent qu'il est difficile d'imaginer une méthode plus inhabituelle pour contourner les restrictions de bagages à l'aéroport.

Ainsi, les vêtements qui ne rentraient pas dans la valise sont cette fois devenus un « fardeau » pour la passagère elle-même.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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