Expansion de la « liste noire » du minage en Russie : Moscou et les zones frontalières sous le coup d'une interdiction

Le gouvernement de la Fédération de Russie a opéré un virage stratégique majeur dans l'économie numérique du pays en introduisant des restrictions à grande échelle contre le minage de cryptomonnaies. Conformément à un nouveau décret approuvé, la ville de Moscou et la région de Moscou, ainsi qu'une partie de la région de Koursk, deviendront des « zones fermées » pour l'extraction de cryptomonnaies. Cette mesure constitue l'une des actions les plus sérieuses en Russie pour gérer les ressources énergétiques et placer l'industrie des actifs numériques sous contrôle étatique.

La rédaction de Zamin.uz analyse les détails de ces restrictions historiques et leurs perspectives.

Portée et durée de l'interdiction : un scénario conçu pour de longues années

Le nouveau régime n'est pas une mesure temporaire, mais une restriction stratégique à long terme. Selon le décret gouvernemental, l'interdiction — y compris l'exercice direct de l'activité de minage — sera en vigueur du 15 août 2026 au 31 décembre 2032. C'est l'une des restrictions au minage les plus longues et les plus systématiques de l'histoire de la Russie.

Ces restrictions prévoient non seulement l'interdiction de mener directement des activités de minage, mais aussi des services d'assistance technique connexes. Cette situation ne laisse pas d'autre choix aux fermes de minage de la région de Moscou, qui sont d'énormes consommateurs d'énergie, que de cesser complètement leurs activités.

Géographie : de la capitale à la frontière stratégique

La géographie de la nouvelle interdiction revêt une importance stratégique particulière. Elle couvre trois directions principales :

Ville de Moscou : Centre financier, administratif et politique du pays. Région de Moscou : Nœud industriel et d'infrastructure majeur. Région de Koursk : Huit districts frontaliers de la région et la ville de Lgov. Le choix de ces zones est directement lié à la nécessité d'assurer la stabilité et la sécurité énergétiques.

Coup d'œil sur l'histoire : les anciens membres de la « liste noire »

L'expérience de la limitation des activités de minage en Russie n'est pas nouvelle. Auparavant, certaines restrictions étaient déjà en vigueur dans un certain nombre de régions. Le nouveau décret a non seulement élargi cette liste, mais l'a également renforcée sur le plan juridique.

Analyse des zones interdites et restreintes :

Zones où l'interdiction est totale (Précédentes) Zones où la restriction est partielle (Certaines) Nouvelles zones d'interdiction (Selon le décret, à partir de 2026) République du Daghestan, République d'Ingouchie, République de Kabardino-Balkarie Région d'Irkoutsk (certaines zones) Ville de Moscou République de Karatchaïevo-T彻rkessie, République d'Ossétie du Nord-Alanie, République tchétchène République de Bouriatie (certaines zones) Région de Moscou République populaire de Donetsk, République populaire de Lougansk Kraï de Transbaïkalie (certaines zones) Région de Koursk (8 districts et la ville de Lgov) Région de Zaporijjia, Région de Kherson - -

Remarque : Les nouvelles interdictions entreront pleinement en vigueur à compter du 15 août 2026.

Conclusion et analyse : une nouvelle réalité pour l'industrie numérique

Les restrictions à grande échelle introduites contre le minage en Russie marquent le début d'une période complexe mais stratégiquement importante pour l'industrie numérique et le secteur énergétique du pays. L'introduction de l'interdiction dans la région de la capitale témoigne du désir de Moscou de maintenir l'équilibre énergétique stable et de réorienter les ressources vers des projets d'infrastructure plus prioritaires. Les restrictions à long terme démontrent l'approche stratégique et rigoureuse de l'État basée sur le contrôle du marché des cryptomonnaies.

La question reste ouverte de savoir comment ces restrictions affecteront le développement du marché des actifs numériques en Russie, vers quelles régions riches en énergie l'activité de minage se déplacera et comment se poursuivra le processus de renforcement du contrôle étatique. Une chose est sûre : l'industrie du minage en Russie ne sera plus aussi libre qu'avant et passera sous le « contrôle de fer » de l'État.

Envoyez cette importante analyse économique à vos amis et aux passionnés d'analyse ! Beaucoup doivent connaître les détails de ce nouveau tournant contre le minage en Russie.

Selon vous, l'interdiction du minage à Moscou est-elle une bonne décision ? Quel impact cela aura-t-il sur l'économie russe et le marché mondial de la crypto ? Laissez votre avis dans les commentaires !