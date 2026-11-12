L'armée israélienne pourrait acquérir jusqu'à 1 000 robots humanoïdes pour les tunnels de Gaza

L'armée israélienne est en pourparlers avec la société américaine Foundation Future Industries pour l'acquisition de jusqu'à 1 000 robots humanoïdes destinés à être utilisés dans les tunnels du Hamas dans la bande de Gaza. La possibilité de les utiliser pour des missions de combat à l'avenir est également à l'étude, selon le Financial Times.

Il s'agit des robots humanoïdes Phantom MK1 produits par l'entreprise. Mike LeBlanc, cofondateur et président de Foundation Future Industries, a déclaré que les robots peuvent naviguer dans des tunnels étroits, détecter des pièges et aider à neutraliser des engins explosifs.

LeBlanc a indiqué avoir rencontré des responsables militaires israéliens en septembre et avoir inspecté des tunnels du Hamas avec l'un des robots de l'entreprise. Selon lui, les négociations se déroulent directement avec le chef d'état-major de l'armée israélienne.

Aucun contrat n'a encore été signé et aucune décision finale n'a été prise concernant la livraison des robots. En réponse à une demande du Financial Times, l'armée israélienne a renvoyé les journalistes vers le ministère de la Défense, qui a refusé tout commentaire.

Foundation Future Industries a été fondée en 2024. Le siège de l'entreprise est situé à San Francisco. Elle développe les robots Phantom pour les secteurs industriel et militaire, notamment pour la logistique, la reconnaissance et les missions dans des zones dangereuses.

Les robots de l'entreprise ont également été testés en Ukraine début 2026. Deux Phantom MK1 ont été utilisés pour des tâches logistiques, notamment le transport de marchandises et l'évacuation dans des zones à risque. Aucune information n'indique qu'ils aient participé directement à des combats.

À noter qu'Eric Trump, fils du président américain Donald Trump, est l'un des investisseurs et conseiller stratégique principal de Foundation Future Industries. Son représentant a déclaré qu'Eric Trump ne participe pas aux opérations quotidiennes de l'entreprise ni aux négociations sur les contrats gouvernementaux.