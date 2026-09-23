Lors de débats politiques organisés par le prestigieux Atlantic Council à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations retentissantes ont secoué la géopolitique du Moyen-Orient. Selon les informations diffusées par « Anadolu Aynasi », le président syrien Ahmad ash-Sharaa a ouvertement accusé Tel-Aviv de mener des frappes aériennes systématiques contre les infrastructures stratégiques et étatiques du pays : « Même le palais présidentiel a été pris pour cible par Israël à deux reprises ! Israël bombarde nos aéroports sans relâche. Est-ce que cela garantit vraiment la sécurité des citoyens israéliens ? Regardez nos relations avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Liban — elles se développent avec succès. Je considère que le problème ne vient pas de la Syrie, mais précisément d'Israël ».

Le dirigeant syrien a également révélé que des négociations secrètes directes avaient été menées avec Israël pendant un an et que, alors que l'accord était finalisé à 90 %, Israël s'est retiré de manière inattendue. La condition de Damas est ferme : les hauteurs du Golan, reconnues par l'ONU comme territoire syrien, ne peuvent faire l'objet d'aucune négociation, et pour une paix durable, l'armée israélienne doit retourner à la ligne de démarcation de 1974. Ash-Sharaa, évoquant sa conversation à la Maison Blanche avec Donald Trump , a ironisé : « Pourquoi ne donnez-vous pas le New Jersey à Israël ? Vous n'avez pas les hauteurs du Golan à donner, et le New Jersey est à vous (de toute façon, les démocrates là-bas ne votent pas pour vous) », a-t-il révélé.

Comme l'une des sensations historiques, ash-Sharaa a annoncé le début du nettoyage de la Syrie de toutes les bases militaires étrangères : les quelque 170 bases et points militaires russes dans le pays sont réduits pour ne devenir que 2 centres d'entraînement pour l'armée syrienne, tandis que les bases turques sont placées sous un statut juridique strict approuvé par le parlement. En outre, la Syrie lance un immense projet de pipeline stratégique visant à acheminer le pétrole irakien vers les ports syriens afin de contourner le détroit d'Ormuz.

Alors, cette position ferme et indépendante de Damas pourra-t-elle arrêter les frappes aériennes israéliennes, la Syrie pourra-t-elle devenir un centre indépendant de la région au cours de la période de transition de 5 ans, et comment le retrait des bases étrangères modifiera-t-il l'équilibre des forces ?

« Palais bombardé, blague sur le New Jersey et fermeture de 170 bases » : 5 points clés de la négociation

Les faits les plus surprenants du discours d'Ahmad ash-Sharaa à New York :

Deux frappes sur le palais présidentiel : L'armée de l'air israélienne a mené deux frappes aériennes directes sur la résidence présidentielle à Damas ;

L'échec d'un accord à 90 % : Israël et la Syrie ont mené des négociations de paix directes pendant un an, mais à la dernière minute, Tel-Aviv a imposé de nouvelles conditions et a rompu l'accord ;

Les hauteurs du Golan ne sont pas discutables : Le dirigeant syrien a déclaré que les hauteurs du Golan sont une terre syrienne reconnue par l'ONU et qu'il n'y aura de paix durable qu'après le retour des troupes israéliennes à la frontière de 1974 ;

Les bases russes et turques sont réduites : Environ 170 points militaires russes ont été réduits au niveau de seulement 2 centres d'entraînement ; les bases turques reçoivent un statut légal avec l'approbation du Conseil du peuple ;

Pipeline contournant le détroit d'Ormuz : Un nouveau projet de transit stratégique a été annoncé pour acheminer le pétrole irakien en toute sécurité vers le marché mondial via les ports syriens.

La nouvelle doctrine géopolitique de la Syrie : Comparaison des relations et de la sécurité

Paramètres de la nouvelle politique étrangère et intérieure annoncés par Ahmad ash-Sharaa :

Directions et questions Situation précédente et problèmes Nouvelle orientation politique annoncée par Ahmad ash-Sharaa Relations avec Israël État de guerre permanent et incertitude Négociations d'un an ; condition : retour des troupes à la ligne de 1974 Statut des hauteurs du Golan Tentative d'annexion par Israël Territoire indissociable de la Syrie, question de souveraineté absolument non négociable Présence militaire russe Près de 170 bases et points à travers le pays Réduit à seulement 2 centres (serviront de bases d'entraînement pour l'armée syrienne) Forces militaires turques Présence militaire incontrôlée dans le nord-ouest En cours de réduction et placés sous un statut juridique contrôlé par le Conseil du peuple Énergie et économie Blocus et infrastructures détruites Nouveau pipeline évitant le détroit d'Ormuz pour acheminer le pétrole irakien vers la Méditerranée Gouvernance politique interne Dictature sous le monopole d'une seule personne Période de transition de 5 ans, primauté du droit et reconnaissance des Kurdes comme pleinement égaux

Expertise politico-militaire et géopolitique : Pourquoi ces déclarations marquent-elles un tournant majeur ?

Conclusions des analystes du Moyen-Orient et des experts en sécurité internationale :

Entente totale de Damas avec l'Occident : Le discours d'Ash-Sharaa à la tribune de l'Atlantic Council à New York, affirmant que le dialogue avec les États-Unis et le Royaume-Uni s'est réchauffé, prouve que la nouvelle direction syrienne a complètement surmonté l'isolement international ;

L'impasse diplomatique d'Israël : Révéler les frappes sur le palais et la rupture par Tel-Aviv de l'accord à 90 % a été un coup diplomatique puissant visant à présenter Israël comme la partie qui ne veut pas de la paix dans la région ;

Fin du monopole des bases étrangères : Ne conserver que 2 bases russes sur 170 et soumettre les militaires turcs au contrôle du parlement local montre que Damas construit un système de défense neutre, indépendant de toute puissance extérieure ;

Perspective de hub énergétique régional : Le projet de pipeline pour le pétrole irakien, dans le contexte des risques dans le golfe Persique, fait de la Syrie un acteur important du marché du transit et assurera un flux de devises important dans les caisses du pays ;

Renoncement au pouvoir personnel : Les promesses du président sur la fatigue de la gouvernance, le désir de revenir à une vie normale et de ne pas concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule personne créent les bases de la formation d'institutions démocratiques en Syrie.

Cette déclaration ouverte d'Ahmad ash-Sharaa à New York a montré que la Syrie sort de l'ère des anciennes guerres et de la dépendance pour devenir un État indépendant défendant fermement ses intérêts nationaux.

Selon vous, un traité de paix durable entre la Syrie et Israël basé sur les frontières de 1974 est-il possible ? La volonté du pays de réduire les bases russes et turques et de tendre vers une souveraineté militaire totale renforcera-t-elle la sécurité de la Syrie ou créera-t-elle de nouvelles menaces ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez avec tous vos amis cet article exclusif qui révèle les vérités cachées de la politique du Moyen-Orient !