Mancini s'exprime avant le match contre la France : « Nous espérons gagner »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie, Roberto Mancini, a partagé ses réflexions avant le prochain match important contre la France dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Il a analysé les performances de l'équipe lors du match précédent et n'a pas caché ses attentes pour la confrontation à venir.

L'analyse du premier match par Mancini et son évaluation de l'adversaire

L'entraîneur a souligné que le premier match contre les Français, qui s'était soldé par un match nul 1-1, avait été difficile, mais qu'il avait été globalement considéré comme une bonne performance.

« Même lorsque nous avons été contraints de défendre, c'était un bon match. Les Français nous ont posé de sérieux problèmes, tout comme ils l'ont fait contre les Belges ; c'est une équipe très forte. Cependant, il y avait des aspects de notre jeu qui pouvaient être améliorés. Nous espérons être capables de montrer un meilleur visage contre la France et de remporter la victoire », a déclaré Roberto Mancini.

Détails du match et du tournoi Informations Tournoi Ligue des nations de l'UEFA Match au sommet Italie — France Lieu Milan Heure du match Jeudi 12 novembre, à 00h45 (heure de Tachkent) Prochain match de la France Le 15 novembre contre la Turquie (6e journée)

Les matchs décisifs à venir

Rappelons que le match crucial et sans concession entre les équipes nationales d'Italie et de France aura lieu aujourd'hui, le 12 novembre à Milan et débutera à 00h45 (heure de Tachkent). De plus, lors de la dernière phase de la phase de groupes, le 15 novembre, l'équipe de France accueillera la Turquie dans le cadre de la 6e journée.

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