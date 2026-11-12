Grande soirée de boxe à Tachkent : Israil Madrimov combattra à la « Humo Arena »
La nouvelle date de la soirée de boxe professionnelle tant attendue par les fans de sport ouzbeks a été officiellement annoncée. Lift Promotions la société de promotion, en collaboration avec la WBC, organisera la prochaine grande soirée de boxe dans le magnifique complexe « Humo Arena » à Tachkent.
Combat principal et stars attendues
Lors du combat principal de la soirée, notre compatriote, ancien champion WBA des super-welters, Israil Madrimov montera sur le ring contre le boxeur azerbaïdjanais Seymur Isayev.
De plus, la participation de l'athlète favori des fans, le champion olympique Lazizbek Mullojonov à ce tournoi ravit tout le monde.
Détails de la soirée de boxe
Informations
Date
10 décembre, à 18h00
Lieu
Complexe « Humo Arena », Tachkent
Organisateurs
En partenariat avec Lift Promotions et la WBC
Combat principal
Israil Madrimov — Seymur Isayev
Autre star participante
Lazizbek Mullojonov
Raisons du report du tournoi
Rappelons que cette compétition était initialement prévue pour le 30 octobre. Cependant, en raison de problèmes techniques d'organisation, les combats ont été reportés. Désormais, le 10 décembre, les fans peuvent s'attendre à des duels intenses et acharnés.
Selon vous, quels résultats obtiendront Israil Madrimov et Lazizbek Mullojonov lors de leurs combats ? Laissez votre avis en commentaire !
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