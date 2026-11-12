Grande soirée de boxe à Tachkent : Israil Madrimov combattra à la « Humo Arena »

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Grande soirée de boxe à Tachkent : Israil Madrimov combattra à la « Humo Arena »

La nouvelle date de la soirée de boxe professionnelle tant attendue par les fans de sport ouzbeks a été officiellement annoncée. Lift Promotions la société de promotion, en collaboration avec la WBC, organisera la prochaine grande soirée de boxe dans le magnifique complexe « Humo Arena » à Tachkent.

Combat principal et stars attendues

Lors du combat principal de la soirée, notre compatriote, ancien champion WBA des super-welters, Israil Madrimov montera sur le ring contre le boxeur azerbaïdjanais Seymur Isayev.

De plus, la participation de l'athlète favori des fans, le champion olympique Lazizbek Mullojonov à ce tournoi ravit tout le monde.

Détails de la soirée de boxe

Informations

Date

10 décembre, à 18h00

Lieu

Complexe « Humo Arena », Tachkent

Organisateurs

En partenariat avec Lift Promotions et la WBC

Combat principal

Israil Madrimov — Seymur Isayev

Autre star participante

Lazizbek Mullojonov

Raisons du report du tournoi

Rappelons que cette compétition était initialement prévue pour le 30 octobre. Cependant, en raison de problèmes techniques d'organisation, les combats ont été reportés. Désormais, le 10 décembre, les fans peuvent s'attendre à des duels intenses et acharnés.

Selon vous, quels résultats obtiendront Israil Madrimov et Lazizbek Mullojonov lors de leurs combats ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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