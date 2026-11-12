Grande soirée de boxe à Tachkent : Israil Madrimov combattra à la « Humo Arena »

La nouvelle date de la soirée de boxe professionnelle tant attendue par les fans de sport ouzbeks a été officiellement annoncée. Lift Promotions la société de promotion, en collaboration avec la WBC, organisera la prochaine grande soirée de boxe dans le magnifique complexe « Humo Arena » à Tachkent.

Combat principal et stars attendues

Lors du combat principal de la soirée, notre compatriote, ancien champion WBA des super-welters, Israil Madrimov montera sur le ring contre le boxeur azerbaïdjanais Seymur Isayev.

De plus, la participation de l'athlète favori des fans, le champion olympique Lazizbek Mullojonov à ce tournoi ravit tout le monde.