À Dubaï, un robot célèbre annonce son mariage

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À Dubaï, un robot célèbre annonce son mariage

À Dubaï, un robot humanoïde connu pour ses vidéos originales et divertissantes sur les réseaux sociaux Bo Sunayda a annoncé de manière inattendue son mariage. Cette annonce a suscité un vif intérêt parmi les utilisateurs des réseaux sociaux.

L’annonce du mariage a été publiée sur la page officielle du robot sur les réseaux sociaux et accompagnée de plusieurs photos de la cérémonie. Les photos montrent Bo Sunayda célébrant son mariage avec un autre robot — Moza — lors d’une cérémonie nuptiale.

Cependant, l’entreprise qui se trouve derrière le robot a précisé que cet événement n’était pas un véritable mariage. La cérémonie n’a été officialisée ni comme un mariage légal ni comme un mariage religieux, mais constituait un contenu spécialement préparé pour les réseaux sociaux.

Comment le robot est-il devenu célèbre ?

Bo Sunayda a été développé par le groupe SS Lootah, son modèle de base ayant été initialement créé à des fins de recherche et d’éducation sur le robot humanoïde Unitree G1 .

Le robot est récemment devenu très populaire sur les réseaux sociaux, attirant l’attention de nombreux utilisateurs grâce à ses différentes vidéos. Il y présente la culture nationale, les coutumes et les traditions des Émirats arabes unis.

Bo Sunayda participe également à divers événements publics, où il montre l’alliance entre la robotique moderne et la culture locale.

C’est pourquoi le « mariage » mis en scène avec Moza est lui aussi devenu un contenu original, suscitant un intérêt inhabituellement élevé sur les réseaux sociaux.

DubaïBo SunaydaMozaSS Lootah GroupUnitree G1
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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