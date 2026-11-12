Ouzbékistan — Russie : Nos représentants mènent avec une avance confortable (vidéo des buts)

Dans le magnifique stade Pakhtakor de Tachkent, le match amical très attendu entre les équipes nationales de football d'Ouzbékistan et de Russie se poursuit intensément. La 60e minute de la seconde période est en cours et nos représentants maintiennent une avance confortable sur l'adversaire avec un score de 2:0 .

Buts et scénario du match

La rencontre a débuté sous le signe d'attaques rapides. Dès la 4e minute, le défenseur russe Viktor Melyokhin a marqué contre son camp, ouvrant le score (1:0).

Dès le début de la seconde période, nos représentants ont intensifié leurs offensives. À la 46e minute, suite à une superbe passe de Dostonbek Khamdamov, Behruz Karimov a porté le score à 2:0.