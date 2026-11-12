Ouzbékistan — Russie : Nos représentants mènent avec une avance confortable (vidéo des buts)
Dans le magnifique stade Pakhtakor de Tachkent, le match amical très attendu entre les équipes nationales de football d'Ouzbékistan et de Russie se poursuit intensément. La 60e minute de la seconde période est en cours et nos représentants maintiennent une avance confortable sur l'adversaire avec un score de 2:0 .
Buts et scénario du match
La rencontre a débuté sous le signe d'attaques rapides. Dès la 4e minute, le défenseur russe Viktor Melyokhin a marqué contre son camp, ouvrant le score (1:0).
Dès le début de la seconde période, nos représentants ont intensifié leurs offensives. À la 46e minute, suite à une superbe passe de Dostonbek Khamdamov, Behruz Karimov a porté le score à 2:0.
Statistiques et détails du match
Informations
Score
Ouzbékistan 2:0 Russie
Lieu
Tachkent, stade Pakhtakor
Buteurs
Viktor Melyokhin (4e, c.s.c.), Behruz Karimov (46e)
Temps actuel
2e mi-temps, 60e minute
Compositions
Ouzbékistan : Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir Orozov, Muhammadrasul Abdumajidov.
Russie : Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyokhin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46e), Ivan Oblyakov, Ilya Vakhaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.
Par ailleurs, Akmal Mozgovoy (16e) et Ilya Vakhaniya (19e), très actifs durant la rencontre, ont été avertis par l'arbitre. Le match continue, nous vous tiendrons informés des changements et du résultat final.
Selon vous, nos représentants parviendront-ils à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final ? Laissez votre avis en commentaire !
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