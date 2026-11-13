Un hélicoptère s'écrase sur une maison et provoque un incendie : tous les détails de la tragédie de Malatya

Le soir du 12 novembre 2026, dans l'est de la Turquie, dans la province de Malatya, un événement tragique a secoué l'opinion publique nationale. À la suite du crash d'un hélicoptère militaire Sikorsky S-70, quatre membres du personnel militaire à bord ont péri.

Le lieu de l'accident et ses conséquences

L'urgence s'est produite vers 18h45 dans la province de Malatya, dans la zone de Samanköy, district de Yeşilyurt. Après le crash de l'hélicoptère, un violent incendie s'est déclaré et les flammes se sont propagées directement à l'une des maisons résidentielles voisines.

Les services d'urgence (AFAD) et une équipe de pompiers professionnels sont arrivés rapidement sur les lieux et ont éteint l'incendie en peu de temps. Il a été officiellement confirmé qu'il n'y avait aucune victime parmi la population locale et les civils au sol.

Détails principaux de l'incident Données et indicateurs Date et heure 12 novembre 2026, vers 18h45 Localisation Province de Malatya, district de Yeşilyurt (zone de Samanköy) Aéronef Sikorsky S-70 (version d'exportation du Black Hawk) Victimes 4 militaires (2 pilotes majors et 2 techniciens) Situation au sol Maison incendiée, les sauveteurs de l'AFAD ont éteint le feu

Noms des militaires et déclaration officielle

Le ministre turc de la Défense nationale, Yaşar Güler, a exprimé ses profondes condoléances pour la tragédie et a révélé l'identité des victimes. À la suite de l'accident :

Deux pilotes majors — Erdem Çimen et Orkun Pınar ;

Deux techniciens — Hüseyin Zehir et Serkan Önder ont perdu la vie.

Processus d'enquête et détails sur l'hélicoptère

Pour l'instant, les causes du crash de l'hélicoptère militaire restent inconnues. Le bureau du procureur général de Malatya a immédiatement ouvert une enquête pénale officielle sur l'incident, et une équipe spéciale de procureurs mène des inspections sur les lieux.

Pour information, Sikorsky S-70 (version d'exportation du célèbre et performant hélicoptère Black Hawk) est un hélicoptère militaire polyvalent et fiable, largement utilisé par les forces armées turques pour le transport de personnel, la logistique militaire et les opérations de recherche et de sauvetage.

Selon vous, quels facteurs techniques ou météorologiques pourraient principalement causer le crash soudain de tels hélicoptères militaires complexes ? Laissez votre avis dans les commentaires !