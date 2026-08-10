Jozett Lepol adopte l’islam à 92 ans, touchée par l’accueil de ses voisins musulmans

À 92 ans, Jozett Lepol a été touchée par l’attitude de ses voisins musulmans et a adopté l’islam. Selon elle, leur aide sincère, leur bienveillance et leur gentillesse lui ont donné envie d’approfondir sa connaissance de l’islam.

Après s’être renseignée sur la religion, Jozett s’est rendue dans une mosquée de Bruxelles et a embrassé l’islam. Elle y a choisi le prénom Nour.

Le fait qu’elle ait pris cette décision à 92 ans a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs y ont surtout vu l’influence de l’amour et de la bienveillance entre les personnes.

L’histoire de Jozett montre que les relations de voisinage peuvent parfois influencer profondément la vision de la vie d’une personne.