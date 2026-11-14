En Chine, un homme a acheté un appartement de deux pièces pour 20 000 soums

Un homme vivant en Chine a acheté un appartement de deux pièces pour seulement 11 yuans — environ 20 000 soums — lors d'une vente aux enchères en ligne spéciale organisée à l'occasion de la « Journée des célibataires » (11.11).

L'appartement de 68,36 mètres carrés est situé dans la ville de Hegang, dans la province du Heilongjiang, au nord-est du pays. Il a été mis en vente sur la plateforme Alibaba Auction. 1 677 personnes se sont inscrites pour participer à l'enchère et un total de 1 001 offres ont été faites.

Les enchères ont débuté le 5 novembre. Le prix initial a été fixé à 1 yuan, et chaque offre suivante augmentait de 0,01 yuan. Le prix maximum était limité à 11 yuans. L'acheteur qui a proposé ce montant en premier a été déclaré vainqueur. L'enchère n'a duré que 2 minutes et 20 secondes.

La valeur marchande de l'appartement était estimée à environ 40 000 yuans. Selon le représentant de la société organisatrice, il s'agissait d'une campagne promotionnelle pour la « Journée des célibataires », et la plateforme a couvert la différence entre la valeur réelle de l'appartement et le montant payé par l'acheteur. Il ne s'agissait donc pas d'une vente judiciaire ou d'une vente aux enchères immobilière classique.

L'acheteur, originaire de l'est de la Chine, ne prévoit pas de déménager à Hegang. Il souhaite utiliser l'appartement comme lieu de villégiature lors de ses voyages d'hiver.

Cependant, la maison ne coûtera pas seulement 11 yuans à l'acheteur. Pour enregistrer le droit de propriété, il doit payer une taxe supplémentaire d'environ 2 000 yuans. Par conséquent, le coût final de l'appartement sera nettement plus élevé que le montant indiqué dans le titre.