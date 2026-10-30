En Turquie, Ecevit attend la femme qu'il aime depuis plus de 25 ans (vidéo)

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En Turquie, Ecevit attend la femme qu'il aime depuis plus de 25 ans (vidéo)

Certaines histoires d'amour ne restent pas dans les mémoires grâce à des rencontres heureuses, mais grâce à un espoir et une attente qui ne se sont pas éteints au fil des ans. La vie d'Ecevit Okuyucu, qui vit dans la province de Sinop en Turquie, est devenue l'une de ces histoires. C'est ce qu'a rapporté Tengri Life.

Connu parmi les habitants sous le nom d'« Ecevit l'amoureux », cet homme attend depuis plus de 25 ans, à un arrêt de bus au bord de la route, une femme nommée Ayşe dont il est tombé amoureux dans sa jeunesse. Son histoire s'est largement répandue sur les réseaux sociaux au fil des ans, attirant l'attention de beaucoup.

Selon les informations, Ecevit a rencontré Ayşe vers les années 2000. Cependant, leur relation n'a pas duré et la femme est partie. Depuis, Ecevit a continué à l'attendre au même endroit, dans l'espoir qu'elle revienne un jour.

Les habitants et les passants, touchés par son histoire, ne sont pas restés indifférents à Ecevit. Certains conducteurs lui apportent de la nourriture et l'aident pendant les jours froids. Une personne généreuse lui a même offert un conteneur aménagé pour qu'il puisse y vivre.

Ces derniers jours, des informations circulant sur les réseaux sociaux ont fait état du décès d'Ecevit. Cependant, cette information n'a pas été confirmée. Dans des rapports d'août 2026, ses proches ont démenti les rumeurs sur sa mort. Dans une publication du 28 octobre, il est indiqué qu'il attend toujours la femme qu'il aime.

Le parcours de vie d'Ecevit pousse beaucoup de gens à réfléchir sur l'amour, la loyauté et l'espoir qui ne s'éteint pas avec le temps.

Ecevit OkuyucuSinopTurquieAmourFidélité
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