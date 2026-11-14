Résultats sensationnels : que s'est-il passé lors des matchs de vendredi en Ligue des Nations

La 5e journée de l'UEFA Nations League en Europe est entrée dans une phase décisive. Les rencontres de vendredi ont offert aux fans de nombreux buts, des résultats inattendus et des moments riches en intensité.

Victoires écrasantes et résultats sensationnels

L'un des matchs les plus importants et les plus prolifiques de la journée a opposé les Pays-Bas à la Grèce. Évoluant à domicile, les Néerlandais ont infligé une correction à leurs adversaires en marquant 7 buts sans en encaisser un seul.

De même, l'Islande n'a fait aucune concession à l'extérieur face à la Bulgarie — 0:5. De son côté, Andorre a battu Gibraltar par deux buts d'écart, tandis que l'Azerbaïdjan s'est imposé sur la plus petite des marges face au Liechtenstein à l'extérieur. L'Estonie, quant à elle, a pris le dessus sur le Luxembourg.

Résultats de la 5e journée de la Ligue des Nations (vendredi) Score Moldavie — Kazakhstan 2:1 Pays-Bas — Grèce 7:0 Serbie — Allemagne 1:3 Slovénie — Suisse 0:0 Écosse — Macédoine du Nord 2:1 Bulgarie — Islande 0:5 Luxembourg — Estonie 0:1 Slovaquie — Îles Féroé 2:2 Andorre — Gibraltar 2:0 Liechtenstein — Azerbaïdjan 0:1

Des duels acharnés et équilibrés

D'autres matchs de la journée ont également été très disputés. Notamment, l'Allemagne a battu la Serbie 3-1 à l'extérieur, tandis que la Moldavie a remporté des points cruciaux en battant le Kazakhstan 2-1 à domicile. Le match entre la Slovaquie et les Îles Féroé s'est soldé par un match nul spectaculaire de 2-2.

Les prochaines rencontres de la Ligue des Nations serviront d'étape décisive pour le classement des équipes dans leurs groupes respectifs.

Selon vous, quelle victoire a été la plus grande sensation parmi les matchs de vendredi ? Laissez votre avis dans les commentaires !