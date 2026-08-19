Roberto Carlos s’est-il converti à l’islam ? Une nouvelle inattendue circule sur la légende du football

Légende du football brésilien et ancien défenseur du Real Madrid Roberto Carlos Des informations ont circulé selon lesquelles il aurait embrassé l’islam. Cependant, le footballeur lui-même n’a pas encore officiellement confirmé cette information.

Selon Ali Şahin, député au Parlement turc, le cheikh Jihod Hammadex, représentant de la communauté musulmane du Brésil, lui aurait annoncé cette nouvelle.

Selon le cheikh, Roberto Carlos serait venu le voir il y a environ quatre semaines et aurait prononcé la profession de foi islamique.

Pour l’instant, cette information repose uniquement sur les déclarations d’autres personnes. De Roberto Carlos Il n’existe aucune confirmation officielle de sa part. Âgé de 53 ans, Roberto Carlos a été champion du monde en 2002 avec l’équipe nationale du Brésil.

Avec le Real Madrid :

3 victoires en Ligue des champions ;

4 titres de champion d’Espagne.

Le légendaire défenseur a également joué pour les clubs turc de Fenerbahçe et russe de l’Anji.

Comme la conversion de Roberto Carlos à l’islam n’a pas été officiellement confirmée, il est préférable de ne pas considérer cette information comme un fait établi pour le moment.