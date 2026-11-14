Ligue des Nations : Les Pays-Bas écrasent la Grèce 7-0 à domicile

La 5e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA a atteint son paroxysme en Europe. Les rencontres disputées ont offert aux fans de nombreux buts et des moments intenses. La large victoire des Pays-Bas à domicile a été l'événement marquant de cette journée.

Pays-Bas — Grèce : Une victoire sensationnelle sur le score de 7-0

L'équipe nationale des Pays-Bas a accueilli la Grèce chez elle et n'a laissé aucune chance à son adversaire — 7-0.

Le jeu offensif des locaux a impressionné tout le monde lors de ce match. En particulier, Reijnders a réalisé une performance exceptionnelle en inscrivant un triplé. De plus, Timber a signé un doublé, tandis que Summerville et Malen ont également marqué, contribuant ainsi à cette large victoire.

Détails du match Pays-Bas — Grèce Statistiques Score 7-0 Buteurs Summerville (6'), Reijnders (12', 18', 33'), Timber (40', 59'), Malen (61') Homme du match Reijnders (triplé)

Serbie — Allemagne et autres résultats

Un autre match intéressant de cette journée a opposé la Serbie à l'Allemagne. L'équipe nationale allemande, en déplacement, a battu son adversaire sur le score de 3-1 . Côté allemand, Wirtz et Gruda ont marqué, tandis qu'un autre but a été inscrit contre son camp par le Serbe Babic. Pour la Serbie, c'est ce même Babic qui a réduit le score.

Voici les autres résultats enregistrés lors de cette journée :

Slovaquie — Suisse — 0-0 (match nul) ;

Écosse — Macédoine du Nord — 2-1 (McGinn a signé un doublé, Rastoder a marqué pour la Macédoine du Nord).

Les prochaines rencontres de la Ligue des Nations seront encore plus décisives et importantes pour les équipes.

Selon vous, quelle équipe est la grande favorite pour remporter le trophée cette saison en Ligue des Nations ? Laissez votre avis dans les commentaires !