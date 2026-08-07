Déclaration sensationnelle de Trump : Il refuse de fournir des armes à l'Ukraine !

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Déclaration sensationnelle de Trump : Il refuse de fournir des armes à l'Ukraine !

Le président américain Donald Trump a adopté une position ferme lors d'un point de presse régulier à la Maison-Blanche concernant la fourniture d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, y compris des systèmes de défense aérienne Patriot et des missiles à longue portée.

À la question des journalistes concernant l'allocation de missiles supplémentaires à Kiev par Washington, Trump a répondu brièvement et franchement : « Nous avons également besoin de missiles pour nous-mêmes », a-t-il répondu.

« Biden a distribué 300 milliards de dollars de munitions »

Le chef de l'État américain a accusé l'administration de l'ancien président Joe Biden d'avoir réduit de manière catastrophique les stocks d'armes stratégiques de l'Amérique en fournissant une aide excessive à l'Ukraine.

« Biden a donné à Zelensky 300 milliards de dollars de munitions. Lorsque j'ai quitté mes fonctions, les entrepôts de l'armée étaient pleins, mais il a distribué une grande partie de ces réserves. Actuellement, nous nous efforçons de reconstituer ces pertes », — a déclaré Donald Trump.

Dans le même temps, le président a ajouté que l'armée américaine disposait toujours de suffisamment d'armes pour assurer la sécurité du pays. Bien qu'il ait admis que certains systèmes n'étaient pas les plus modernes, il a souligné que leur efficacité au combat était suffisante.

L'inquiétude de Zelensky et le refus de la Maison-Blanche

Cette déclaration de Trump intervient à un moment où le besoin de l'Ukraine en intercepteurs de missiles Patriot pour se défendre contre les attaques aériennes est extrêmement accru.

Rappelons qu'à la suite d'une attaque de missiles massive menée par la Russie dans la nuit du 1er août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les partenaires occidentaux à fournir d'urgence des moyens de défense aérienne. Zelensky avait souligné que ces armes « étaient nécessaires sur le champ de bataille dès maintenant, et non dans des entrepôts pour des scénarios futurs ». Cependant, la position récente de Washington montre que la situation pourrait devenir encore plus difficile pour Kiev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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