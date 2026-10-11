Après les appels du président américain Donald Trump à un changement de pouvoir en Ukraine, et suite à une journée d'absence dans les médias, Volodymyr Zelensky est apparu de manière inattendue dans une vidéo officielle. S'exprimant depuis son bureau de la rue Bankova à Kiev, le dirigeant ukrainien a déclaré que Kiev était prêt à adhérer pleinement à l'initiative de « trêve énergétique » avec la Russie annoncée par Trump.

Selon Zelensky, les forces armées ukrainiennes (FAU) ont déjà reçu toutes les instructions et ordres nécessaires pour cesser de frapper les infrastructures énergétiques russes.

« Une bonne nouvelle pour tous » : les conditions et la position de Zelensky

Dans son message publié sur sa chaîne Telegram officielle, Zelensky a évalué l'initiative de Washington comme suit :

Préparation à une trêve énergétique : « Aujourd'hui, le président des États-Unis a annoncé qu'une trêve énergétique avait été conclue. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde et il est crucial qu'elle devienne réalité. L'Ukraine est prête à ne plus frapper le secteur énergétique russe », a-t-il souligné ;

Principe de réciprocité : La partie ukrainienne espère que cette trêve ne sera pas unilatérale, mais que la Russie, à son tour, cessera d'attaquer le système énergétique ukrainien et que le président américain soutiendra pleinement ce processus ;

Ordres clairs à l'armée : « Les forces armées ukrainiennes ont reçu toutes les instructions nécessaires. Nous attendons les détails du dialogue entre l'Amérique et la Russie, ainsi que Vladimir Poutine exécutera exactement ce que le président américain Donald Trump a déclaré », a ajouté Zelensky.

Fin du silence mystérieux : d'où le message a-t-il été envoyé ?

Cette intervention a temporairement mis fin aux nombreuses rumeurs circulant autour de Kiev :

Sortie du bureau : Comme le montrent les images vidéo, Zelensky n'était pas dans un bunker ou à l'étranger comme cela avait été rapporté, mais s'exprimait depuis son siège situé rue Bankova, au centre de Kiev ;

Premier pas après la déclaration de Trump : Auparavant, Donald Trump avait fait une déclaration cinglante affirmant que « Kiev a besoin d'un nouveau dirigeant capable de négocier », ce qui avait suscité des spéculations sur la disparition de Zelensky après l'absence de son message quotidien habituel.

Le fait que Kiev ait donné l'ordre de cesser les attaques contre les structures pétrolières, gazières et énergétiques russes signifie que les accords entre Washington et Moscou, sous la médiation de Donald Trump, entrent dans une phase pratique.