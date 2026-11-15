Une étoile mystérieuse émettant un signal toutes les 8 minutes fascine les scientifiques

Un système stellaire inhabituel, situé à plus de 5 000 années-lumière, a attiré l'attention des astronomes. Une naine blanche y émet des signaux radio toutes les huit minutes. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les phénomènes cosmiques mystérieux.

Les chercheurs ont déterminé que ce système, nommé GPM J071507−114153, est composé de deux étoiles. L'une est une naine blanche ayant terminé son cycle de vie, tandis que l'autre est une étoile ordinaire semblable au Soleil.

La naine blanche est extrêmement dense et constitue le noyau restant d'une étoile dont la vie s'est achevée. Cette étoile tourne sur son axe toutes les huit minutes, diffusant des impulsions d'ondes radio dans l'espace.

L'aspect le plus fascinant de cette découverte est que, jusqu'à présent, de tels signaux radio étaient principalement observés dans des systèmes impliquant des naines rouges, plus petites et relativement froides. C'est la première fois que de tels signaux sont détectés provenant d'une naine blanche couplée à une étoile semblable au Soleil.

Pour étudier ce phénomène, les scientifiques ont utilisé les radiotélescopes MWA en Australie, MeerKAT en Afrique du Sud, ainsi que l'observatoire W. M. Keck à Hawaï. Plus de 100 heures de données radio ont été analysées au cours de l'étude.

Il est intéressant de noter qu'à l'aide des signaux radio, les experts ont également pu observer le champ magnétique puissant et les éruptions stellaires à la surface de la deuxième étoile. Ces phénomènes présentent des caractéristiques similaires aux processus provoquant les aurores polaires sur Terre.

Les résultats de l'étude ont été publiés le 12 novembre dans la revue scientifique Nature Astronomy . Selon les scientifiques, la mise en service de télescopes plus puissants à l'avenir permettra d'obtenir davantage d'informations sur ces systèmes stellaires mystérieux.