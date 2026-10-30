Des serpents qui roulent comme des roues étonnent les scientifiques (vidéo)

Le mouvement inhabituel de petits serpents vivant dans les forêts d'Asie du Sud-Est a surpris les scientifiques. Lorsqu'ils se sentent menacés, au lieu de ramper pour s'échapper, ils enroulent leur corps en forme de roue et roulent vers l'avant. C'est ce qu'a rapporté Science News.

Les chercheurs ont filmé à l'aide de caméras spéciales le mouvement de trois espèces de serpents du genre Pseudorabdion trouvées sur l'île de Bornéo en Malaisie.

Il s'avère que le serpent forme d'abord un « S » avec son corps, puis projette sa queue au-dessus de sa tête et se soulève brièvement dans les airs. Une fois que sa queue touche le sol, il tourne à nouveau et répète le mouvement. De cette façon, il roule comme une roue et avance rapidement.

Les serpents se déplacent à une vitesse allant jusqu'à 13 kilomètres par heure

Au cours des expériences, certains serpents ont atteint une vitesse de 3,7 mètres par seconde, soit près de 13 kilomètres par heure. Ce qui a encore plus surpris les scientifiques, c'est que même si la majeure partie du corps du serpent tourne, il parvient à maintenir sa tête dans une position relativement stable.

Selon les experts, cette méthode de déplacement inhabituelle permet aux serpents d'échapper plus rapidement aux prédateurs et de les distraire.

Les résultats de l'étude ont été publiés le 19 octobre dans la revue scientifique Current Biology. Les scientifiques soulignent que cette découverte élargit la compréhension des capacités de mouvement des serpents.