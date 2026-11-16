Au Daghestan, un chat coincé à 6 mètres de hauteur survit grâce à l'aide des habitants

Au Daghestan, un chat s'est retrouvé dans une situation inhabituelle et a survécu grâce à l'aide des habitants. Coincé sur une barre de traction à six mètres de hauteur, l'animal n'arrivait pas à descendre et a eu besoin de l'aide des gens pendant un certain temps.

Selon les témoins, le chat a tenté de descendre de la barre et s'est hissé plus de 30 fois sur la partie métallique. Cependant, en raison de la hauteur et de la situation inconfortable, il n'a pas pu redescendre par lui-même.

Les habitants des environs se sont mobilisés pour sauver l'animal. Ils ont tendu un grand sac sous la barre pour assurer une descente en toute sécurité au chat. Ainsi, grâce à l'entraide et à la bienveillance des gens, ils ont réussi à sortir le chat de cette situation dangereuse.

L'incident a démontré la gentillesse des habitants et leur attention envers les animaux. Parfois, une aide simple peut sauver la vie d'un être vivant. Cet événement au Daghestan a rappelé une fois de plus l'importance de l'humanité et de la solidarité.