Un garçon de 13 ans découvre par hasard une créature inconnue de la science

Au Japon, Ryoya Sugimoto, âgé de 13 ans, a découvert lors d’une simple observation au bord de la mer une créature inconnue des scientifiques. À l’époque, le garçon ignorait que ce petit organisme serait plus tard officiellement reconnu comme une nouvelle espèce.

L’événement s’est produit en 2018 dans la baie de Tanabe, dans la préfecture japonaise de Wakayama. Passionné par les créatures marines, Sugimoto a remarqué près d’un quai plusieurs petits organismes ressemblant à des méduses, flottant dans l’eau. Pourtant, ils ne ressemblaient à aucune des méduses décrites dans les livres qu’il avait lus jusque-là.

Il a rapporté l’étrange créature chez lui

Sugimoto s’intéressait aux méduses depuis son enfance. Alors qu’il était encore petit, après avoir touché une porpite bleue (Porpita porpita), il avait commencé à chercher seul de quelle espèce il s’agissait et avait lu des livres sur les méduses à la bibliothèque locale.

C’est pourquoi les organismes qu’il a rencontrés dans la baie de Tanabe lui ont semblé très étranges. Il a recueilli plusieurs spécimens et a décidé de les élever chez lui.

À mesure que les organismes grandissaient, leur apparence devenait de plus en plus intéressante. Sugimoto a notamment remarqué que leurs organes reproducteurs avaient une forme spiralée particulière. Il a supposé que cet organisme pouvait différer des espèces déjà décrites dans la littérature scientifique.

Il a contacté un scientifique

Sugimoto ne s’est pas contenté de ses propres observations. Il a pris contact avec Allen Collins, spécialiste des méduses et directeur du Laboratoire national de systématique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.

Au départ, Collins ne pensait pas que cet organisme serait forcément une nouvelle espèce. Mais lorsque les scientifiques ont pu étudier les spécimens conservés par Sugimoto, ils ont analysé leur structure externe et leurs caractéristiques génétiques. Ils ont finalement établi qu’il s’agissait bien d’une nouvelle espèce jamais décrite officiellement auparavant.

Ce n’était pas une méduse ordinaire

Le nouvel organisme a Orchistoma integrale reçu le nom scientifique de. Il est appelé « méduse intégrale », car ses organes reproducteurs spiralés caractéristiques rappellent le symbole mathématique de l’intégrale.

Fait intéressant, les scientifiques ne la considèrent pas comme une « vraie méduse » au sens strict de la classification. O. integrale appartient au groupe des hydrozoaires. Bien qu’ils soient proches des vraies méduses, les hydrozoaires constituent un groupe distinct.