La première « ferme » sans animaux au monde ouvre aux Pays-Bas

La première ferme au monde spécialisée dans la culture de viande en laboratoire a commencé ses activités aux Pays-Bas. Ici, la viande n'est pas obtenue à partir d'animaux vivants, mais en cultivant des cellules bovines dans des bioréacteurs spécialisés.

Les experts soulignent que le goût et la texture de la viande cultivée par cette méthode ne diffèrent pratiquement pas de la viande traditionnelle. De plus, il est possible de contrôler la teneur en protéines, en graisses et en glucides du produit.

L'avantage principal du projet est qu'il n'est plus nécessaire d'abattre des animaux lors du processus de production de viande. On s'attend également à ce que cette technologie devienne moins coûteuse que l'élevage traditionnel à l'avenir.

La ferme fonctionne actuellement en mode test. Sa mise en service à pleine capacité est prévue pour 2028.