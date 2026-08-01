Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?

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Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?

Le projet d'établissement de la première ferme commerciale de poulpes au monde en Espagne a été officiellement annulé. Suite à l'abandon de ce projet, qui a suscité des débats internationaux pendant plusieurs années, un certain nombre de pays et certains États américains prennent des mesures pour interdire l'élevage de poulpes avant même qu'il ne commence.

Il s'agit de la ferme de 65 millions d'euros prévue par la société Nueva Pescanova dans la zone portuaire de Las Palmas aux îles Canaries. Selon le projet, il était prévu de produire

3 000 tonnes de viande de poulpe par an. Cependant, après cinq années de batailles juridiques concernant son impact environnemental, l'entreprise a renoncé à ce projet. L'entreprise a déclaré que cette décision était uniquement liée à des facteurs commerciaux et juridiques. Depuis son annonce en 2021, le projet a fait l'objet de vives critiques de la part des organisations de défense des droits des animaux et du public.

Un poulpe nage parmi les rochers sous-marins et la végétation.

Les experts

ont souligné que les poulpes sont des animaux hautement intelligents, capables de ressentir la douleur et le stress, et que leur élevage de masse en conditions artificielles pose un grave problème éthique. Selon les scientifiques, maintenir des poulpes, qui vivent solitaires dans la nature, dans un même bassin peut entraîner du stress, de l'agressivité et même du cannibalisme. Parallèlement, l'entreprise soutenait que l'aquaculture réduirait la pression sur les poulpes sauvages dans la nature. Ces dernières années, les États américains de Washington et de Californie ont interdit l'élevage de poulpes. Des projets de loi similaires sont également en discussion en Espagne, au Mexique et au Chili.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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