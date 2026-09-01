En Hongrie, un homme ivre vole un avion et se dirige vers une centrale nucléaire

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En Hongrie, un homme ivre vole un avion et se dirige vers une centrale nucléaire

En Hongrie, un homme de 24 ans a dérobé sans autorisation un avion léger Cessna 172 sur l'aérodrome de Kalocsa et a volé en direction de la centrale nucléaire de Paks. C'est ce qu'a rapporté "Eurointegration".

L'incident a eu lieu le matin du 29 août. Les radars militaires ont détecté l'avion peu après son décollage. Comme il se dirigeait vers l'espace aérien protégé entourant la centrale nucléaire de Paks, deux chasseurs JAS 39 Gripen de l'armée de l'air hongroise ont été dépêchés.

Cependant, avant l'arrivée des chasseurs, le Cessna 172 a effectué un atterrissage forcé dans un champ de tournesols près du village de Geryen. L'avion a été endommagé et l'homme a subi des blessures légères. Il a quitté les lieux à pied et a tenté de voler la voiture d'un conducteur qui s'était arrêté pour l'aider. Il a été arrêté peu après par la police.

L'enquête a révélé que l'homme de 24 ans était en état d'ébriété. Les forces de l'ordre mènent une enquête pour vol d'aéronef et autres infractions potentielles.

La centrale nucléaire de Paks est la seule centrale nucléaire commerciale de Hongrie. Son espace aérien environnant est strictement protégé.

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