Tensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de Trump

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Tensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de Trump

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé la mort d'un autre soldat américain lors du conflit militaire en cours avec l'Iran. Après cet incident, le nombre officiel de militaires américains tués depuis le début de la guerre a atteint 17.

Zamin.uz Présente les derniers détails sur l'escalade des opérations militaires au Moyen-Orient, les pertes et les prochaines étapes de Washington.

Incident dans le nord de l'Irak et recherches en Jordanie

Selon le CENTCOM, un autre soldat américain a été tué le 18 juillet dans le nord de l'Irak. Il est décédé lors d'une opération de destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu. Un autre soldat a été légèrement blessé lors de l'incident et reçoit les soins médicaux nécessaires.

En outre, les recherches se poursuivent sur une base aérienne américaine en Jordanie :

  • Événement du 17 juillet : À la suite d'une frappe iranienne, deux soldats américains ont été tués et un autre a été porté disparu.

  • Restes retrouvés : Le commandement a indiqué que des restes humains non identifiés ont été retrouvés lors des recherches sur les lieux de l'incident.

  • Hypothèse des médias : Le New York Times et The Wall Street Journal selon des sources de ces publications, les restes retrouvés appartiennent très probablement au soldat américain porté disparu. L'identification est en cours.

Frappes dévastatrices : affrontement entre les États-Unis et l'Iran

Les parties continuent de frapper les positions de l'autre :

  • Frappe aérienne américaine : Le 18 juillet, les forces armées américaines ont mené de nouvelles frappes aériennes sur le territoire iranien. Le CENTCOM a déclaré que ces attaques visaient à punir le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour la mort de soldats américains en Jordanie et à limiter la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz.

  • Réponse de l'Iran : En réponse, l'Iran a lancé des attaques de missiles contre deux bases militaires américaines situées au Koweït.

Donald Trump : « L'Iran ne doit pas posséder d'arme nucléaire »

Le président américain Donald Trump NewsNation dans une interview téléphonique accordée à la chaîne, a qualifié la mort des soldats américains d'« événement tragique ».

Il a réitéré la position fondamentale de Washington :

« Nous ne permettrons jamais à l'Iran de posséder l'arme nucléaire ».

Les États-Unis envoient des avions de combat supplémentaires au Moyen-Orient

En raison de l'intensification du conflit, The Wall Street Journal et The New York Times selon des rapports, Washington envoie des avions militaires supplémentaires dans la région :

Base aérienne / Localisation

Avions de combat sélectionnés

Base aérienne de Spangdahlem (Allemagne)

Avions de combat F-16

Base aérienne de RAF Lakenheath (Royaume-Uni)

Avions de combat F-35

Soutien supplémentaire

Avions spécialisés pour le ravitaillement en vol

Les expertsestiment que cette mesure vise à renforcer davantage la présence militaire de Washington dans la région et à accroître la pression géopolitique sur l'Iran.

États-UnisIranIrakJordanieKoweït
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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