Le gouvernement indien exige un rapport sur l'anonymat de Telegram et Signal

·28·Technologie
Le gouvernement indien exige un rapport sur l'anonymat de Telegram et Signal

Le gouvernement indien a envoyé une demande officielle à Telegram, l'une des messageries les plus populaires au monde, ainsi qu'à Signal, une plateforme spécialisée dans la confidentialité. Les responsables du pays exigent des explications sur la manière dont ces services garantissent la sécurité des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de communiquer sans révéler leur numéro de téléphone. L'agence Reuters a rapporté cette information en s'appuyant sur ses sources au sein du gouvernement. Ixbt.com rapporte .

Cette mesure constitue une nouvelle étape du gouvernement indien pour renforcer son contrôle sur les plateformes en ligne. Le mois dernier, la question d'un blocage temporaire de Telegram a été examinée dans le pays, et désormais les régulateurs se penchent sur les fonctionnalités spécifiques du service et leur impact sur la cybersécurité.

Anonymat et risque de fraude

Selon les représentants du gouvernement, la possibilité de cacher son identité via des noms d'utilisateur (username) pourrait ouvrir la voie à divers crimes. En particulier, le ministère des technologies de l'information de l'Inde s'inquiète du fait que l'anonymat puisse entraîner une augmentation des fraudes en ligne, du phishing, des attaques sous fausse identité et des « arrestations numériques ».

C'est pourquoi Telegram et Signal ont été invités à fournir des informations détaillées sur les mécanismes de protection mis en place contre l'usurpation d'identité (impersonation) et les abus. Jusqu'à présent, ni le ministère ni les représentants des messageries n'ont fait de déclaration officielle concernant cette demande.

Des restrictions pour WhatsApp également

Le contrôle ne se limite pas à Telegram et Signal. Il s'avère que le gouvernement indien a également ordonné à la messagerie WhatsApp de suspendre l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité prévue permettant de modifier les noms d'utilisateur. L'entreprise doit justifier la nécessité de cette fonctionnalité dans un délai de trois jours, faute de quoi des sanctions pourraient être appliquées.

Pour les utilisateurs ouzbeks également, Telegram reste le principal outil de communication. Les décisions prises dans de grands marchés comme l'Inde pourraient à l'avenir influencer la politique globale des messageries et le fonctionnement de leurs fonctionnalités. Bien que la fonction de masquage du numéro soit considérée par de nombreux utilisateurs comme un élément important de la vie privée, les autorités la perçoivent comme une menace pour la sécurité.

Rappelons que l'Inde est l'un des pays comptant le plus d'utilisateurs d'Internet au monde, et que les exigences législatives y représentent toujours un défi majeur pour les géants technologiques. Pour l'heure, la manière dont les messageries répondront à ces exigences tout en préservant leurs principes de confidentialité reste une question ouverte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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