Nouvelle arnaque détectée via de faux canaux Telegram sur les drones

Une nouvelle arnaque à plusieurs étapes ciblant les utilisateurs de Telegram a été détectée en Russie. Selon les experts en cybersécurité, des criminels attirent des personnes via de faux canaux alertant sur des attaques de drones pour finalement leur soutirer de l'argent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le schéma commence par la diffusion de liens vers des canaux Telegram dans des chats de quartier, incluant souvent le mot « Radar » et le nom d'une ville. Gérés par des individus se faisant passer pour des « voisins », ces canaux imitent des sources officielles pour gagner la confiance des utilisateurs. Une fois dans le canal, la personne est forcée de suivre une chaîne de liens.

À l'étape suivante, l'utilisateur est redirigé vers divers bots. L'un propose prétendument la vente de voitures confisquées, tandis qu'un autre prétend être un système d'alerte spécial fonctionnant même sans connexion. Le but est d'abonner l'utilisateur à des bots conçus pour envoyer de futurs messages de phishing.

Dans la phase finale, la victime atterrit sur un faux site imitant le design du portail public « Rabota Rossii ». On y promet aux personnes inexpérimentées un revenu à distance allant jusqu'à 4000 roubles par heure et 300 000 roubles par mois. Pour recevoir le paiement, il est demandé de contacter un « manager » via Telegram.

Pendant la discussion, les escrocs exigent un paiement sous divers prétextes. Résultat : au lieu de recevoir l'argent promis, l'utilisateur perd ses propres fonds. Les experts recommandent d'éviter les liens suspects et de ne se fier qu'aux sources officielles.