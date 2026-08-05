Pourquoi Telegram a-t-il été temporairement retiré de l’App Store

Le célèbre messager Telegram a été temporairement retiré de l’App Store, attirant l’attention de millions d’utilisateurs et d’experts dans le monde entier. Selon ixbt.com, le fondateur de l’application, Pavel Durov, a déclaré que l’incident n’était pas dû à une erreur système, mais à une attaque spécialement orchestrée par des cybercriminels. Ixbt.com en informe.

Il s’est avéré que les attaquants avaient recours à un stratagème sophistiqué pour faire chanter les propriétaires de chaînes et de groupes publics. Au lieu de publier de nouveaux messages, ils modifiaient d’anciennes publications afin d’y ajouter discrètement du contenu interdit généré par l’AI. Comme les publications avaient été mises en ligne auparavant, la plupart des participants ne s’en sont pas aperçus et le système de signalement n’a pas réagi à temps.

Quelle méthode les maîtres chanteurs ont-ils utilisée ?

Selon Pavel Durov, ces actions sont menées par des maîtres chanteurs spécialisés dans le « chantage au retrait ». Les criminels exigeaient de l’argent aux propriétaires de grandes chaînes publiques, les menaçant de publier des contenus interdits puis de les signaler à Apple. Si les propriétaires refusaient de se plier à leurs exigences, ils tentaient de faire bloquer la chaîne ou même de faire retirer temporairement toute l’application de la boutique.

Après que le service de sécurité a détecté la violation, l’équipe de Telegram a immédiatement supprimé le contenu interdit et bloqué le compte de l’utilisateur fautif. Apple a ensuite rétabli le messager et l’a remis dans l’App Store.

Les aspects controversés de l’approche d’Apple

La direction de Telegram a souligné qu’elle utilisait largement des outils de modération automatisés et manuels pour lutter contre les contenus illégaux. C’est précisément en raison de ces mécanismes de protection stricts que les individus malveillants sont contraints de rechercher des moyens toujours plus complexes de contourner les défenses.

Parallèlement, Pavel Durov a vivement critiqué les actions d’Apple. Selon lui, le fait que le géant technologique ait d’abord retiré l’application de la boutique avant de contacter les développeurs constitue une pratique dangereuse. Une telle approche pourrait également menacer d’autres grandes plateformes hébergeant du contenu utilisateur.

De son côté, Apple a également commenté la situation, confirmant que Telegram avait été temporairement retiré après la détection de contenus violant les règles de la boutique. Une fois le contenu interdit supprimé et l’utilisateur fautif bloqué, l’application a été rétablie dans le catalogue quelques heures plus tard.