À Bengaluru, en Inde, une femme a poignardé son mari qui l'insultait et la blâmait régulièrement de ne pas avoir d'enfant depuis cinq ans. L'homme est décédé des suites de ses blessures. La femme a été arrêtée.

Selon le journal The New Indian Express, l'incident a eu lieu le 11 novembre dans le quartier de Lakshmipura. Selon les premières informations, Rajasekhar, qui travaillait dans le département des crédits d'une banque, est rentré chez lui en état d'ébriété et s'est disputé avec sa femme, Malashri.

Il s'est avéré que le couple était marié depuis cinq ans mais n'avait pas d'enfant. Il est rapporté que l'homme, après avoir consommé de l'alcool, blâmait régulièrement sa femme pour leur infertilité et exerçait une pression psychologique sur elle. Cette question était une source fréquente de conflits dans le foyer.

Lors d'une nouvelle dispute, Malashri a pris un couteau dans la cuisine et a frappé son mari à la poitrine. L'homme a été grièvement blessé. Il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.

Après l'incident, la femme a appelé ses proches. Selon la publication, Malashri souffrait déjà de dépression en raison des disputes avec son conjoint et de leur infertilité. Elle avait suivi un traitement pendant trois mois et était sortie de l'hôpital il y a environ quatre mois.

La police a arrêté la femme. Une affaire pénale a été ouverte et une enquête est en cours.