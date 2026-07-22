Crise à Ormuz : les importations de pétrole de l'Inde atteignent un niveau record

L'Inde, troisième importateur et consommateur mondial de pétrole, a considérablement réduit ses achats au Moyen-Orient au premier trimestre de l'exercice 2026/27 (avril-juin), se concentrant sur les marchés russe et latino-américain. Cette décision fait suite aux restrictions de transport via le détroit d'Ormuz en raison du conflit militaire au Moyen-Orient.

Zamin.uz présente les détails du virage stratégique du marché énergétique indien, en s'appuyant sur des sources.

La part du pétrole russe atteint un niveau record

Selon les sources, en juin 2026, les importations de pétrole russe en Inde ont atteint un niveau record quotidien de 2,64 millions de barils , soit une hausse de 37,4 % par rapport au mois de mai.

Volume d'importation : En juin, la Russie a représenté près de la moitié du volume total de pétrole acheté par l'Inde.

Croissance trimestrielle : D'avril à juin, les livraisons en provenance des pays de la CEI, notamment de la Fédération de Russie, ont augmenté de 8,3 %, atteignant une moyenne de 2,26 millions de barils par jour.

Part de marché : Alors que la part du pétrole russe dans les importations indiennes était de 38 % il y a un an, elle a atteint ce trimestre jusqu'à 41 % .

Les livraisons en provenance du Moyen-Orient ont chuté

Les activités militaires dans le détroit d'Ormuz et les problèmes de sécurité des transports ont limité l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

Dynamique de baisse : Au premier trimestre, les importations de pétrole en provenance des pays du Moyen-Orient vers l'Inde ont diminué de 27 % , atteignant 1,55 million de barils par jour.

Chute de la part : La part des fournisseurs du Moyen-Orient sur le marché indien est passée en un an de 41,4 % à 31 % .

Arabie saoudite direction : En juin, l'Inde a acheté 403 000 barils de pétrole par jour à l'Arabie saoudite. La majeure partie des livraisons a été effectuée via le port de Yanbu afin de contourner le détroit dangereux.

Sources alternatives : Amérique latine et Afrique

Pour compenser les perturbations au Moyen-Orient, les raffineries indiennes ont augmenté leurs achats de pétrole plus lourd auprès d'autres régions. En particulier, les importations en provenance du Brésil, du Venezuela et de l'Angolaont considérablement augmenté.

Importations de pétrole de l'Inde (T1 exercice 2026/27)