La phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA touche à sa fin. Lors du match phare disputé lundi dans le cadre de la compétition, l'équipe d'Allemagne à domicile les Pays-Bas et a largement dominé son adversaire sur le score de 5-0. Victoire acquise.

Situation du groupe et phase suivante

Suite à ce résultat, les deux équipes ont terminé avec succès la phase de groupes et se sont qualifiées pour les quarts de finale. Les Allemands ont pris la première place du groupe, tandis que les Néerlandais deuxièmes se sont qualifiés pour le tour suivant.

Après ce match, sept des huit quarts de finalistes de la Ligue des nations sont officiellement connus. Les équipes suivantes poursuivront la compétition au prochain tour :