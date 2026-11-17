Ligue des nations : Quelle est la situation avant le tirage au sort des quarts de finale ?
La phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA touche à sa fin. Lors du match phare disputé lundi dans le cadre de la compétition, l'équipe d'Allemagne à domicile les Pays-Bas et a largement dominé son adversaire sur le score de 5-0. Victoire acquise.
Situation du groupe et phase suivante
Suite à ce résultat, les deux équipes ont terminé avec succès la phase de groupes et se sont qualifiées pour les quarts de finale. Les Allemands ont pris la première place du groupe, tandis que les Néerlandais deuxièmes se sont qualifiés pour le tour suivant.
Après ce match, sept des huit quarts de finalistes de la Ligue des nations sont officiellement connus. Les équipes suivantes poursuivront la compétition au prochain tour :
France (1ère place)
Belgique (2ème place)
Allemagne (1ère place)
Pays-Bas (2ème place)
Angleterre (1ère place)
Espagne (2ème place)
Portugal (classement final à déterminer)
La lutte pour le dernier ticket Le Danemark et la Norvège se disputeront la dernière place. Ces équipes joueront leur match décisif ce mardi.
Tirage au sort et calendrier des matchs
Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations aura lieu le 20 novembre. Selon les règles du tirage :
Les vainqueurs de groupe affronteront les deuxièmes de groupe.
Les équipes issues du même groupe ne peuvent pas se rencontrer en quarts de finale.
Les matchs aller des quarts de finale sont prévus du 25 au 27 mars. Les matchs retour sont programmés du 28 au 30 mars.
Selon vous, quelles équipes s'affronteront en quarts de finale et qui atteindra les demi-finales ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !
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