« Messi sera-t-il dans le staff en 2030 ? Je pense qu'il continuera à jouer au football après 2030. Mais puisque Walter Samuel s'en va, nous accueillerions Messi avec plaisir à tout moment », a déclaré Scaloni en riant.

On a demandé à Scaloni si Messi pourrait rejoindre le staff technique de l'Argentine à l'avenir. Le technicien a donné une réponse inattendue.

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a répondu de manière humoristique mais intrigante à une question sur l'avenir de Lionel Messi. En évoquant la possibilité de voir le légendaire joueur dans le staff technique lors de la Coupe du Monde 2030, le technicien a souligné qu'il pourrait encore jouer sur le terrain pendant quelques années.

Ces propos interviennent dans le contexte de changements au sein du staff technique argentin. Walter Samuel quitte l'équipe pour entamer une carrière d'entraîneur principal. Scaloni a plaisanté sur le fait que Messi pourrait prendre sa place.

Messi a fait ses adieux à l'équipe nationale, mais n'a pas quitté le football

Rappelons que Lionel Messi, âgé de 39 ans, a disputé son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine le 7 octobre 2026. Lors de la rencontre contre le Bénin, les Argentins se sont imposés 3-0. Messi a marqué un but et délivré deux passes décisives.

Il a terminé sa carrière internationale avec 208 sélections et 126 buts. Ces deux statistiques sont des records dans l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine.

Scaloni a prolongé son contrat jusqu'en 2030

Scaloni, qui a remporté une victoire historique avec l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022, a récemment prolongé son contrat avec la fédération jusqu'en 2030.

Messi a remporté plusieurs trophées majeurs avec l'équipe nationale : la Coupe du Monde 2022, la Copa América 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima 2022.

Il est intéressant de noter que bien que Messi ait fait ses adieux à l'équipe nationale d'Argentine, il poursuit sa carrière en club. La réponse humoristique de Scaloni montre également l'espoir qu'il reste longtemps sur les terrains de football.

Pour l'instant, il n'y a pas de plan concret pour que Messi devienne entraîneur à l'avenir. Mais une chose est sûre : même si la plus grande star du football argentin a retiré le maillot de l'équipe nationale, son histoire dans le football n'est pas encore terminée.