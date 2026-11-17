Scaloni sur Messi : « Nous l'accueillerions avec plaisir dans le staff technique ! »
Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a répondu de manière humoristique mais intrigante à une question sur l'avenir de Lionel Messi. En évoquant la possibilité de voir le légendaire joueur dans le staff technique lors de la Coupe du Monde 2030, le technicien a souligné qu'il pourrait encore jouer sur le terrain pendant quelques années.
« Je pense qu'il jouera encore après 2030 »
On a demandé à Scaloni si Messi pourrait rejoindre le staff technique de l'Argentine à l'avenir. Le technicien a donné une réponse inattendue.
« Messi sera-t-il dans le staff en 2030 ? Je pense qu'il continuera à jouer au football après 2030. Mais puisque Walter Samuel s'en va, nous accueillerions Messi avec plaisir à tout moment », a déclaré Scaloni en riant.
Ces propos interviennent dans le contexte de changements au sein du staff technique argentin. Walter Samuel quitte l'équipe pour entamer une carrière d'entraîneur principal. Scaloni a plaisanté sur le fait que Messi pourrait prendre sa place.
Messi a fait ses adieux à l'équipe nationale, mais n'a pas quitté le football
Rappelons que Lionel Messi, âgé de 39 ans, a disputé son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine le 7 octobre 2026. Lors de la rencontre contre le Bénin, les Argentins se sont imposés 3-0. Messi a marqué un but et délivré deux passes décisives.
Il a terminé sa carrière internationale avec 208 sélections et 126 buts. Ces deux statistiques sont des records dans l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine.
Scaloni a prolongé son contrat jusqu'en 2030
Scaloni, qui a remporté une victoire historique avec l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022, a récemment prolongé son contrat avec la fédération jusqu'en 2030.
Messi a remporté plusieurs trophées majeurs avec l'équipe nationale : la Coupe du Monde 2022, la Copa América 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima 2022.
Il est intéressant de noter que bien que Messi ait fait ses adieux à l'équipe nationale d'Argentine, il poursuit sa carrière en club. La réponse humoristique de Scaloni montre également l'espoir qu'il reste longtemps sur les terrains de football.
Pour l'instant, il n'y a pas de plan concret pour que Messi devienne entraîneur à l'avenir. Mais une chose est sûre : même si la plus grande star du football argentin a retiré le maillot de l'équipe nationale, son histoire dans le football n'est pas encore terminée.
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