« Appréciez Ronaldo. Nous devrions être reconnaissants d'avoir eu la chance de voir son jeu. J'en suis reconnaissant.

Avant le match de Ligue des nations entre le Pays de Galles et le Portugal, les journalistes ont interrogé Bellamy sur la fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo.

La carrière internationale de Cristiano Ronaldo avec l'équipe du Portugal a pris fin. Les adieux de la légende du football à la scène internationale n'ont laissé personne indifférent, ni les supporters, ni les représentants des équipes adverses. Le sélectionneur du Pays de Galles, Craig Bellamy, a rendu hommage à la place de la star portugaise dans l'histoire du football, appelant à apprécier son jeu.

Les supporters portugais devraient être encore plus fiers qu'il ait défendu leur pays avec honneur. Il a laissé une empreinte qui restera à jamais dans l'histoire du football », a déclaré Bellamy.

Le départ de Ronaldo de l'équipe nationale a été marqué par une controverse

Le départ de l'attaquant de 41 ans de l'équipe du Portugal ne s'est pas fait sans heurts. Après un désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus concernant son rôle sur le terrain, il a quitté le camp d'entraînement avant le match contre le Danemark.

Suite à cet incident, la Fédération portugaise de football a infligé à Ronaldo une suspension de 30 jours et une amende de 255 euros. Par la suite, le joueur a annoncé la fin de sa carrière en équipe nationale.

234 matchs, 146 buts — un record difficile à battre

Ronaldo a disputé 234 matchs avec l'équipe du Portugal et a marqué 146 buts. Ces deux statistiques constituent des records mondiaux dans le football masculin international.

Sa carrière internationale a duré 23 ans. Durant cette période, Ronaldo a remporté avec le Portugal le Championnat d'Europe 2016 et deux fois la Ligue des nations.

Pays de Galles — Portugal : quand aura lieu le match ?

Le match entre le Pays de Galles et le Portugal aura lieu le 17 novembre à Cardiff. La rencontre débutera à 00h45, heure de Tachkent, dans la nuit du 18 novembre.

Pour le Portugal, qui entrera sur le terrain sans Ronaldo, ce match sera l'un des nouveaux tests d'une ère nouvelle. Cependant, comme l'a souligné Bellamy, l'empreinte laissée par Cristiano dans l'histoire du football ne peut être mesurée par aucun résultat ou par les joueurs de la nouvelle génération.