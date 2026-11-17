Aujourd'hui, le 17 novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan dispute un match amical international contre l'Arabie saoudite.La rencontre, qui se déroulera à Doha, capitale du Qatar, est attendue comme un test important pour les supporters. Il sera possible de suivre le match en direct à la télévision.

À quelle heure se joue le match Ouzbékistan — Arabie saoudite ?

Le duel entre les deux sélections débutera le 17 novembre à 20h30, heure de Tachkent.

En Ouzbékistan, les fans de football pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne de télévision Futbol TV.

Qui est le mieux classé au classement FIFA ?

Les adversaires de ce match occupent des places proches au classement international.

Ouzbékistan — 61e au classement FIFA ;

Arabie saoudite — 54e.

Les Saoudiens sont donc sept places devant. Cependant, le résultat sur le terrain ne dépend pas uniquement du classement. Pour l'équipe d'Ouzbékistan, ce match est l'occasion de démontrer ses capacités et de tester sa préparation avant les prochaines compétitions.

Désormais, l'attention des supporters est tournée vers Doha. Quel résultat l'équipe nationale d'Ouzbékistan obtiendra-t-elle face à l'Arabie saoudite ?