Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, Jürgen Klopp, a salué la performance de son équipe après l'écrasante victoire 5-0 contre les Pays-Bas. Il a souligné que la neutralisation des points forts de l'adversaire et l'adaptation aux changements tactiques au cours du match ont été les facteurs clés de ce succès.

« Nous avons neutralisé les points forts de l'adversaire »

Lors du match disputé à Berlin dans le cadre de la Ligue des nations, l'Allemagne n'a réussi à marquer qu'un seul but en première mi-temps. Cependant, après la pause, les hôtes ont pris le contrôle total et ont inscrit quatre buts supplémentaires dans les filets néerlandais.

Après la rencontre, Klopp a qualifié cette victoire d'expérience unique.

« Nous venons de vivre un scénario vraiment extraordinaire. Le match a été très inhabituel et complexe à la fois. Il fallait s'adapter et apporter des changements tactiques sérieux — c'est ce que nous avons fait.