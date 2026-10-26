Horreur des inondations au Mexique : hôpitaux submergés et voitures emportées (vidéo)
Le grand centre industriel de l'État de Chihuahua, au Mexique, à la frontière avec les États-Unis — Ciudad Juárez — a été frappé par de graves crues soudaines (flash floods) suite à des pluies torrentielles et à une chute de grêle massive. La catastrophe naturelle, survenue les 23 et 24 octobre 2026, a paralysé les infrastructures de la ville, transformant les rues en dangereux torrents.
Il est à noter qu'il s'agit de la deuxième urgence majeure dans cette ville en un mois ; fin septembre, de fortes précipitations avaient déjà provoqué le débordement de plusieurs barrages, causant des dégâts considérables.
Complexe médical sous les eaux : les services de chirurgie et d'urgence inondés
Les caprices de la nature ont gravement menacé le fonctionnement de l'un des principaux établissements médicaux de la ville :
Grêle et problèmes d'égouts : L'accumulation de grêle bloquant les évacuations d'eau sur le toit de l'hôpital général de zone n° 6 (Hospital General de Zona No. 6), combinée à la saturation du système de drainage urbain, a provoqué une inondation à l'intérieur du bâtiment ;
Impact sur les services critiques : L'eau a atteint le sous-sol, la cuisine, les urgences et même les blocs opératoires de l'hôpital ;
150 patients en sécurité : Malgré la situation complexe, grâce aux efforts du personnel médical et des secouristes, plus de 150 patients ont été pris en charge sans qu'une évacuation totale ne soit nécessaire, et les soins médicaux n'ont pas été interrompus.
Voitures emportées vers le Rio Grande, toit d'une usine effondré
La situation dans les rues et les zones résidentielles de la ville a été dramatique :
Voitures emportées par les eaux : Le torrent violent a emporté des dizaines de véhicules stationnés dans les rues comme s'il s'agissait de jouets. Le courant les a poussés à travers les ravins de l'ouest de la ville vers le célèbre fleuve Rio Bravo (Rio Grande) à la frontière ;
Évacuation des véhicules : Les brigades de secours ont secouru des dizaines de conducteurs et de passagers piégés dans leurs véhicules cernés par les eaux ;
Plus de 100 appels d'urgence : En 24 heures, plus de 100 appels urgents ont été reçus par les services de secours ; de nombreuses maisons privées ont été inondées et le toit d'une usine industrielle s'est effondré sous le poids des débris ;
Y a-t-il des victimes ? Selon les informations officielles de la Protection civile de l'État de Chihuahua, malgré les dégâts matériels considérables, aucun décès ni blessé n'a été signalé suite à cet événement.
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