Les informations circulant sur la naissance d'un enfant à bord d'un avion reliant Kazan à Sotchi en Russie sont fausses. Il a été révélé que l'enregistrement radio largement diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas un événement réel, mais une simulation créée via un logiciel spécialisé.

Le 14 novembre, plusieurs médias russes avaient rapporté qu'une femme enceinte de 35 semaines avait commencé à accoucher dans l'avion et que l'équipage avait demandé un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Le bébé serait né avant l'atterrissage, aidé par un médecin présent parmi les passagers.

Les rapports citaient également une remarque humoristique du contrôleur aérien disant : « Vous avez maintenant 177 passagers à bord ». Cette séquence est devenue virale et a été reprise par de nombreuses publications comme étant un fait réel.

Cependant, le contrôleur aérien Vasily Filin a par la suite commenté la vidéo, précisant que la communication radio avait été créée dans un simulateur. Selon lui, l'objectif était de montrer comment les contrôleurs aériens réagissent en cas d'urgence. Comme il est impossible de filmer le travail réel, il utilise un logiciel pour illustrer ces exercices.

Ainsi, les informations concernant la naissance d'un bébé sur le vol Kazan-Sotchi, l'atterrissage d'urgence à Vnukovo et le nombre de passagers atteignant 177 personnes se sont révélées basées sur une mise en scène.