Appel sérieux de Zelensky : que se passe-t-il dans l'espace aérien russe ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une déclaration urgente à l'attention de toutes les compagnies aériennes, des organisations d'assurance et des structures utilisant les services des grands aéroports russes. Le dirigeant ukrainien a déclaré que l'espace aérien de la Fédération de Russie est devenu une zone totalement dangereuse pour l'aviation civile.

Selon Zelensky, en raison de l'augmentation rapide du nombre de drones dans le ciel russe, cette zone est pratiquement fermée aux vols de facto.

« L'aviation civile n'a pas sa place parmi les drones » : l'appel de Zelensky

Dans sa déclaration, le président ukrainien a transmis les avertissements importants suivants à la communauté internationale et aux compagnies aériennes :

Niveau de danger dans l'espace aérien : « Nous voulons avertir chaque compagnie aérienne, chaque assureur et tous ceux qui utilisent les principaux aéroports russes : le ciel russe n'est plus totalement sûr » ;

Pas de menace pour les avions civils, mais... : « L'Ukraine ne menace pas l'aviation civile elle-même, ni aucun avion civil. C'est simplement que le ciel russe sera désormais constamment rempli de drones, et il faut en tenir compte. Bien que le gouvernement russe ne l'admette pas officiellement, la guerre qu'il a déclenchée ferme de facto son propre ciel » ;

La vie d'innocents : « Nous ne voulons pas que des innocents meurent. C'est pourquoi nous prévenons nos partenaires : les moments de sécurité dans le ciel russe sont terminés ».

Appel aux transporteurs aériens desservant les aéroports de Moscou et de Saint-Pétersbourg

Mesures prises par Kiev via les canaux diplomatiques et internationaux :