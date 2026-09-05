Scène surréaliste au Parlement : une députée de la Diète polonaise aboie à la tribune

La session plénière de la Diète polonaise a été marquée par un incident inattendu qui a captivé les médias internationaux et les réseaux sociaux. Dominika Chorosińska, députée du parti d'opposition « Droit et Justice » (PiS), a aboyé comme un chien depuis son siège pendant le discours du vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ce comportement inhabituel et les railleries adressées au ministre ont provoqué un choc et une vive indignation dans les cercles politiques européens.

« Aboiements » interrompant le discours : railleries envers le ministre

L'incident s'est produit au plus fort des débats politiques tendus entre le gouvernement et l'opposition :

Critique virulente du ministre : L'événement a eu lieu alors que le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, critiquait ouvertement les actions du parti d'opposition « Droit et Justice », les accusant de tentative de prise de pouvoir et de saper les fondements de la démocratie du pays ;

Aboiements et « petit tigre » : Alors que le ministre prononçait un discours passionné, la députée Dominika Chorosińska a commencé à émettre des sons ressemblant à des aboiements de chien et a crié ironiquement « petit tigre » en direction du ministre à la tribune ;

Stupéfaction dans l'hémicycle : Un tel comportement enfantin et burlesque de la part d'un membre du Parlement a laissé l'assemblée stupéfaite pendant quelques secondes, brisant le sérieux de la séance.

« Je n'ai jamais vu cela en politique » : la réaction de Donald Tusk et du ministre de l'Intérieur

Des représentants de haut rang du gouvernement ont exprimé leur vive désapprobation face à ce comportement :

La consternation du Premier ministre : Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré être choqué et profondément attristé par une telle attitude de la part d'une parlementaire ;

La réaction cinglante du ministre de l'Intérieur : Le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, a qualifié l'incident de « pratique inhabituelle et étrange ». Le ministre a souligné qu'au cours de sa carrière politique, il n'avait jamais été témoin d'un tel manque de culture et d'impolitesse au sein de l'organe législatif suprême ;

Le silence de Chorosińska : Dominika Chorosińska, au centre des discussions, n'a pour l'instant fourni aucune explication officielle sur son comportement ou ses motivations.

Crise de la culture politique et débats en ligne

Cet incident a relancé le débat sur les limites des débats parlementaires modernes :

Violation de l'étiquette parlementaire : Les experts politiques soulignent que le remplacement des arguments politiques et de la critique logique par de telles pitreries à la tribune nuit à l'autorité du pouvoir d'État ;

Vague virale sur Internet : Les vidéos de l'incident ont accumulé des millions de vues en quelques heures, suscitant de nombreux mèmes humoristiques et des débats politiques enflammés parmi les utilisateurs.

Selon vous, un tel comportement à la tribune est-il une forme inhabituelle de protestation politique ou un manque d'éducation personnelle et un manque de respect flagrant envers le statut de député ? L'opposition peut-elle marquer des points avec de telles actions ? Laissez vos avis dans les commentaires !