Un immeuble de trois étages s'effondre à New York : Victimes et blessés signalés

Le 11 novembre 2026, une tragédie majeure a frappé le quartier de Flatbush, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, aux États-Unis. Selon CNN, l'effondrement soudain d'un immeuble de trois étages a fait au moins 2 morts et 17 blessés à divers degrés.

Détails et chronologie de l'incident

Cet incident malheureux s'est produit le 11 novembre vers 16h00, heure locale, dans un bâtiment construit en 1930 situé au 1321 Flatbush Ave. Il est rapporté que le rez-de-chaussée de l'immeuble abritait un commerce, tandis que les étages supérieurs contenaient quatre appartements résidentiels.

L'effondrement a déversé des débris sur un chantier de construction adjacent. De plus, en raison de la tragédie, le mur latéral d'un immeuble résidentiel voisin de trois étages s'est également effondré, exposant les pièces intérieures.

Indicateurs clés de l'incident Détails et informations Date et lieu de l'événement 11 novembre 2026, New York, Brooklyn (quartier de Flatbush) Nombre total de victimes 19 personnes (2 décès, 4 dans un état critique) Catégories de victimes Parmi elles, 7 enfants et 1 pompier Âge du bâtiment Immeuble de trois étages construit en 1930 Forces déployées Plus de 250 secouristes et membres du FDNY

« Selon le département des pompiers de New York (FDNY), plus de 250 secouristes ont été dépêchés sur les lieux, et les opérations de recherche pour retrouver d'éventuelles personnes piégées sous les décombres se poursuivent activement. »

Opérations de sauvetage et enquête sur les causes

Le département des bâtiments de la ville (DOB) enquête en profondeur sur les causes de l'incident. Selon les premières informations, des travaux d'excavation étaient en cours sur le terrain adjacent au moment de l'effondrement.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, arrivé sur les lieux, a salué l'action rapide et dévouée des secouristes. Un abri temporaire et un centre d'aide spécialisé ont été mis en place pour les au moins huit familles ayant perdu leur logement.

Selon vous, quelles mesures devraient être prises pour renforcer le contrôle des travaux de construction et d'excavation à proximité des bâtiments anciens dans les grandes métropoles ? Laissez votre avis en commentaire !