La Chine met l'accent sur la restauration des forêts habitées par les pandas

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La Chine met l'accent sur la restauration des forêts habitées par les pandas

Le nombre de pandas élevés sous soins spécialisés en Chine a atteint 830. Parallèlement, leur diversité génétique augmente également. Ces informations ont été communiquées lors de la conférence Global Panda Partners 2026 qui s'est tenue le 3 novembre.

Ces dernières années, des corridors écologiques spéciaux ont été créés pour relier les habitats des pandas. Ils ont permis à 13 pandas, auparavant isolés, de rejoindre la population globale. Les chercheurs ont enregistré plus de 150 déplacements de pandas et d'autres animaux dans ces couloirs, facilitant ainsi leur migration et la recherche de partenaires entre différentes zones.

Le panda est l'un des symboles nationaux de la Chine et est reconnu comme une icône de la préservation de la biodiversité. En 2026, le pays a célébré le cinquième anniversaire de la création du parc national dédié à la protection des pandas. Durant cette période, des résultats significatifs ont été obtenus en matière de conservation de la nature dans la zone protégée.

La partie du parc située dans la province du Sichuan couvre environ 19 300 kilomètres carrés, soit près de 90 % de la superficie totale. Cette zone abrite 1 227 pandas sauvages. Selon les données officielles, plus de 22 600 hectares d'habitat naturel ont été restaurés au cours des cinq dernières années.

De plus, le contrôle des activités nuisibles à l'environnement a été renforcé dans le parc national. En conséquence, 200 licences minières ont été annulées. Sur les 281 petites centrales hydroélectriques dont la fermeture était prévue, 270 ont cessé leurs activités.

ChinePandasGlobal Panda Partners 2026SichuanConservation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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