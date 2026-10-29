Un immeuble en construction s'effondre au Kenya et écrase des commerces

À Nairobi, la capitale du Kenya, un immeuble en construction s'est soudainement effondré. Les débris du bâtiment ont enseveli des commerces et des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée. Des personnes pourraient être piégées sous les décombres.

Selon les premiers rapports, de nombreux habitants étaient partis pour la prière du vendredi au moment de l'incident. On suppose que la faible fréquentation de la zone au moment de l'effondrement a pu limiter le nombre potentiel de victimes.

Aucune information précise sur le nombre de blessés ou de morts n'a été communiquée pour l'instant. Le sort des personnes potentiellement coincées sous les décombres reste inconnu.

Il n'y a pas encore de détails sur les causes de l'incident ou sur les éventuels défauts de construction du bâtiment.