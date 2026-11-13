Accident de la route terrifiant impliquant 23 véhicules aux Émirats arabes unis (vidéo)

Un accident de la route d'une ampleur sans précédent, qui a secoué l'opinion publique, s'est produit dans l'émirat de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis. Selon les informations officielles du ministère de l'Intérieur des EAU, à la suite de cette tragédie impliquant 23 véhicules, 14 personnes sont décédées et 30 ont été blessées à divers degrés.

Quand et comment l'accident s'est-il produit ?

Accident terrifiant Le 11 novembre, vers minuit Sur une route très fréquentée à l'entrée de la ville de Fujaïrah, sur la route Cheikh Khalifa bin Zayed il a eu lieu. Selon les premières informations opérationnelles, le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle, a percuté un autre véhicule et s'est renversé sur la route.

Par la suite, d'autres véhicules qui circulaient lentement ou étaient à l'arrêt en raison des embouteillages se sont retrouvés au centre de collisions à grande vitesse. La force de l'impact a été telle qu'un incendie violent s'est déclaré dans le camion, et les flammes se sont immédiatement propagées à plusieurs autres véhicules à proximité. Au total, suite à la catastrophe, 18 voitures légères et 5 camions ont été gravement endommagés.

Détails principaux de l'accident Données et indicateurs Date et lieu de l'accident 11 novembre, minuit, ville de Fujaïrah, route Cheikh Khalifa Véhicules impliqués 23 au total (18 voitures légères et 5 camions) Victimes et blessés 14 morts, 30 blessés Facteur principal Perte de contrôle du camion et incendie violent

Identité des victimes et des blessés

Il a été établi que parmi les victimes de la tragédie, outre les citoyens des EAU, figurent des ressortissants de divers pays étrangers. Notamment, la présence de citoyens indiens parmi les morts a été confirmée, et des tests ADN sont en cours pour identifier certains corps.

Sur les 30 blessés hospitalisés, 15 ont reçu les soins nécessaires et ont pu rentrer chez eux. Les 15 autres patients sont traités sous la surveillance étroite des médecins. Selon les données officielles, parmi les blessés figurent des citoyens des EAU, d'Oman, d'Inde, du Brésil, du Pakistan, de Jordanie et d'Égypte .

Actuellement, la police de Fujaïrah et des équipes d'enquête spéciales mènent des investigations à grande échelle pour déterminer les causes de cette tragédie majeure.

À votre avis, quelles mesures strictes devraient être prises pour améliorer la sécurité routière des poids lourds sur ces grands axes et prévenir les accidents inattendus ? Laissez votre avis dans les commentaires !