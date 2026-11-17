Manchester Cityet sa principale machine à buts, Erling Haaland, pourraient se séparer l'été prochain. Des rumeurs indiquent que le club anglais est prêt à étudier les offres pour le transfert de l'attaquant norvégien. Le plus intéressant est que parmi ses acheteurs potentiels figurent des géants comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et Liverpool.

Combien City demande-t-il pour Haaland ?

Selon les informations publiées par El Nacional, Manchester Cityenvisage la possibilité d'un départ de Haaland en raison des problèmes financiers entourant le club et des incertitudes liées à l'avenir.

La source précise que les « Citizens » prévoient de vendre l'attaquant de 26 ans pour au moins 175 millions d'euros. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir l'un des plus importants de l'histoire du football.

Pour l'instant, cette information n'a pas été officiellement confirmée. Il n'a pas non plus été annoncé que Manchester City ait pris une décision définitive concernant la vente du joueur.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG sont sur les rangs

La liste des clubs intéressés par Haaland est impressionnante. Selon El Nacional, les équipes suivantes souhaitent recruter l'attaquant norvégien :

Real Madrid ;

FC Barcelone ;

PSG ;

Liverpool.

Cependant, le contrat actuel du joueur, qui court jusqu'en 2034, rend le transfert potentiellement très complexe. C'est pourquoi il pourrait être nécessaire de payer une clause libératoire très élevée.

Haaland continue de marquer

Les statistiques d'Erling Haaland montrent à quel point il est un joueur crucial pour Manchester City. Cette saison, l'attaquant norvégien a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 14 buts.

Vendre un joueur d'une telle efficacité serait naturellement une décision majeure pour City.

Pour l'instant, l'avenir de Haaland reste incertain. Si le prix de 175 millions d'euros est réellement fixé, nous pourrions assister à l'une des plus grandes batailles de transfert lors du prochain mercato estival. Mais pour l'heure, il ne s'agit pas d'une décision officielle, seulement d'une information relayée par El Nacional.