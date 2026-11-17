En Chine, dans la province du Guizhou, une vidéo montrant deux enfants marchant sans aucune mesure de sécurité sur le toit d'un immeuble résidentiel de 32 étages est devenue virale. Les images ont suscité l'inquiétude des utilisateurs des réseaux sociaux.

La vidéo montre les enfants se déplaçant librement sur le bord du toit de l'immeuble, sans aucun dispositif de protection contre les chutes. Le plus alarmant est qu'ils sont restés longtemps dans cet endroit, mettant gravement leur vie en danger.

Selon les informations, les enfants sont restés sur le toit pendant environ 20 minutes. Ensuite, ils sont redescendus sans aide et ont rejoint le rez-de-chaussée par l'ascenseur.

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incident. Néanmoins, l'événement a rappelé une fois de plus à quel point il est dangereux pour les enfants d'accéder aux toits des immeubles sans surveillance.